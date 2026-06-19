Solsticio de verano 2026: Fecha y hora exacta en la que ocurrirá en México 

El verano está a punto de comenzar oficialmente en México con la llegada del solsticio de verano 2026, el fenómeno astronómico que marca el día más largo y la noche más corta del año en el hemisferio norte. Este evento, que representa una transición fundamental tanto en el calendario astronómico como en los ciclos climáticos y agrícolas del país, se registrará de manera exacta durante la madrugada de este domingo 21 de junio.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el solsticio de verano de 2026 ocurrirá en México a las 02:24 horas (tiempo del centro del país). Con este acontecimiento, la luz solar se extenderá por más de 13 horas en diversas zonas clave del territorio nacional, inaugurando formalmente la temporada más cálida del año.

¿Qué es el solsticio de verano?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) explica que el solsticio de verano es el evento astronómico que ocurre cuando el Polo Norte de la Tierra se inclina al máximo hacia el Sol.

En ese momento, los rayos solares inciden de forma más directa sobre el hemisferio norte, provocando el día más largo del año y la noche más corta. Este fenómeno forma parte del sistema de estaciones astronómicas, que también incluye los equinoccios de primavera y otoño, así como el solsticio de invierno.

La paradoja del calor

La llegada del verano suele asociarse con la proximidad solar, sin embargo, los datos astronómicos demuestran lo contrario. El próximo 6 de julio de 2026, la Tierra alcanzará su punto de su órbita más alejado del Sol, situándose a unos 150 millones de kilómetros de distancia. Esto confirma que las altas temperaturas estacionales dependen exclusivamente de la inclinación del eje terrestre y no de la distancia física respecto al Sol.

Inicio de las estaciones del año en el hemisferio norte

Primavera: 20 de marzo (equinoccio)

Verano: 21 de junio (solsticio de verano)

Otoño: 22 de septiembre (equinoccio)

Invierno: 21 de diciembre (solsticio de invierno)

El solsticio de verano es uno de los eventos astronómicos más observados del año, no solo por su relevancia científica, sino también por su impacto cultural y su relación con los ciclos naturales que han guiado actividades agrícolas y calendáricas durante siglos.