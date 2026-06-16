Actividad económica se contrajo en todas las regiones del país

La actividad económica registró una caída generalizada en todas las regiones del país durante el primer trimestre del 2026, con retrocesos acentuados de 1.0% en el norte y sur del país, de acuerdo con el Reporte sobre las Economías Regionales del Banco de México (Banxico), en un entorno donde el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró una baja de 0.62% trimestral.

En los primeros tres meses del año la actividad manufacturera entre las regiones descendió 0.8% respecto al cuarto trimestre del 2025, principalmente por la inseguridad; la aplicación de aranceles a productos de acero y aluminio por parte de Estados Unidos; altos niveles de incertidumbre relacionados con la política comercial de ese país, en torno a la amenaza de imposición de aranceles; encarecimiento de los combustibles por el conflicto en Medio Oriente; así como paros técnicos que limitaron la producción automotriz en el norte y las regiones centrales.

La región norte del país (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas) aporta 41.7% al PIB nacional manufacturero, a nivel región la actividad económica del sector se contrajo 1.5%; mientras que la región centro-norte (Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas) contrajo su actividad manufacturera 1.3% trimestral.

La región centro (Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala) fue la única que sorteó la debilidad manufacturera con un crecimiento de 0.9% trimestral, con productos de confitería alusivos a la Copa Mundial de Fútbol. Los productores de equipo de transporte destacaron la recuperación de la demanda de vehículos ligeros de combustión interna en Estados Unidos.

La construcción se contrajo 2.2% durante el primer trimestre. El director de Investigación Económica de la institución del explicó que en el segmento privado la actividad se redujo en el norte, centro -norte y sur (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) debido a una mayor cautela en las decisiones de inversión ante la incertidumbre, y el aumento de los costos.

La construcción pública continuó apoyando la actividad, particularmente en la región central, por el programa de Vivienda para el Bienestar y la continuidad de diversas obras de infraestructura como los Polos de Desarrollo del Plan México, detalló el especialista.

Expectativas

A pesar de la contracción trimestral, “los indicadores y sobre todas las expectativas empresariales para la demanda, empleo e inversión permanecen en zona de expansión en todas las regiones”, por lo que “se esperaría que hubiera una recuperación a partir del siguiente trimestre”, dijo Heffner Rodríguez.

“En la medida en que se alcance un nuevo acuerdo que fortalezca la generación económica y de inversión en América del Norte, pudiera resultar en una mayor actividad económica para las distintas regiones, sobre todo aquellas que están más vinculadas con el sector externo”.

Actividades terciarias y primarias

El sector turismo se contrajo 1.1%, con disminución en las regiones, con excepción del sur, donde se expandió tanto en destinos de ciudad como de playa. En el norte, el crecimiento en hospedaje de playa no logró compensar la caída en ciudades, mientras que en el centro-norte su disminución de 3.5% se debió a los hechos de inseguridad registrados a inicios de año lo cual desincentivó la afluencia de visitantes.

El sector comercio creció 0.6% trimestral. Las fuentes consultadas destacaron que la actividad comercial se vio estimulada por mayores esfuerzos publicitarios y el uso creciente de plataformas digitales. En las ciudades sede de la Copa Mundial de Fútbol se registró un aumento en la demanda de equipo electrónico, recubrimientos y materiales de construcción destinados a la remodelación de establecimientos comerciales y de hospedaje ante la expectativa de captar turistas.

El sector agropecuario creció 3.2%, impulsado por una mayor producción de frutas, hortalizas, cultivos industriales y forrajes, así como por la expansión pecuaria. La región sur fue la única que cayó donde se observó una caída por menores volúmenes de venta.

La región centro fue la única que sorteó la debilidad manufacturera con un crecimiento de 0.9% trimestral