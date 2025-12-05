Las claves económicas de la semana (1 al 5 de diciembre): De remesas y consumo privado

El mes de diciembre arrancó en su primera semana con datos relevantes para el mercado mexicano como los reportes de remesas, consumo privado, así como las perspectivas de los analistas y empresarios para la economía nacional al cierre de este año.

Conoce los datos económicos clave que se dieron a conocer del 1 al 5 de diciembre, para que estés bien informado y puedas desconectarte durante el fin de semana.

Economía continuó débil, pero mostró signos de repunte hacia el futuro

La economía mexicana continuó mostrando señales de debilidad en septiembre pasado; sin embargo, hacia futuro parece mostrar señales de un repunte en la actividad económica, de acuerdo con la lectura más reciente del Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Visto el SIC en conjunto, el Indicador Coincidente refleja un crecimiento actual de la economía deteriorado y por debajo de su tendencia de largo plazo; sin embargo, el Indicador Adelantado sugiere un probable repunte en el crecimiento en los próximos meses”, dijo Julio Santaella el jueves, expresidente del Inegi, en redes sociales.

En el mes patrio, el Indicador Coincidente, que refleja el estado general de la economía mexicana, reportó un nivel de 99.4 puntos, por debajo de su tendencia de largo plazo, de esta manera, este indicador hiló 11 meses por debajo de su tendencia.

En comparación con agosto, el Indicador Coincidente se redujo en 0.08 puntos, reportando así 25 meses de retrocesos.

Ajustan a la baja previsión del PIB para 2026

Especialistas del sector privado redujeron su expectativa de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de México para el 2026 y ajustaron también a la baja su pronóstico para este año.

Según los resultados publicados el lunes pasado de la Encuesta aplicada por Banco de México (Banxico), los expertos prevén que durante el próximo año, la economía mexicana crecerá 1.37%. Esta tasa incorpora una corrección a la baja desde 1.40% que esperaban el mes pasado y que está lejos del 1.80% que anticipaban en enero.

Los encuestados destacaron entre los factores que pueden obstaculizar al crecimiento de la economía en los próximos seis meses, a la política sobre el comercio exterior con 15% de las menciones.

Inversión fija bruta moderó su caída durante septiembre

De acuerdo con cifras reportadas el miércoles por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), la formación bruta de capital fijo realizada en territorio mexicano (inversión fija) desaceleró su ritmo de descenso durante septiembre, al contraerse 0.3% respecto de agosto, luego de que ese mes tuvo un desplome mensual de 3 por ciento.

La caída más moderada se debió a una mejora en los gastos de maquinaria y equipo, que subieron 1.9%, impulsados por el componente de producto importado, que tuvo un aza de 3.8 por ciento. El componente de producto nacional descendió 0.5 por ciento.

En tanto, los gastos en construcción descendieron 2.6%, lo que reflejó deslices de 3.9% en el componente residencial y de 0.9% en el no residencial.

La caída mensual de la inversión fija implicó una contracción interanual de 8.4%, que se convirtió la treceava del indicador al hilo, si bien fue ligeramente menor respecto de la de 9.4% de agosto.

Las remesas cayeron 1.7% interanual durante octubre

El Banxico reportó el pasado lunes que las familias mexicanas beneficiadas por el ingreso de remesas captaron 5,635 millones de dólares durante octubre.

Con esta entrada de dólares al país, se completaron seis meses consecutivos de ingresos mensuales superiores a los 5,000 millones de dólares, desde mayo del 2025.

Al revisar a detalle el comportamiento mensual de dichas transferencias en el transcurso de 2025, queda octubre como el periodo donde ingresó el mayor flujo mensual de esas transferencias en dólares.

No obstante a la importante entrada de remesas captada en octubre, al hacer un comparativo respecto las transferencias recibidas por esos mismos 4.4 millones de familias en octubre del año pasado, se observa una nueva caída de 1.7 por ciento.

Consumo privado se aletarga en septiembre

Los gastos en bienes y servicios de las familias mexicanas experimentaron un descenso marginal de 0.008% durante el noveno mes de 2025, con lo que la variable volvió a perder fuerza, luego del alza de 0.9% de agosto, reportó el Inegi.

La variación intermensual de septiembre fue nula, sin embargo, en el comparativo interanual, el consumo fue 2.1% mayor respecto del nivel de septiembre del 2024, lo que refleja un comparativo relativamente sencillo, ya que la variable mostró debilidad al cierre del año pasado.

De enero a septiembre el indicador también muestra una variación nula, lo que contrasta con el alza de 3.6% observada en el mismo lapso del 2024. Sin embargo, la métrica refleja una leve mejora, pues hasta agosto se observaron comparativos negativos en los conteos acumulados.

En el detalle del mes se observó un leve descenso de 0.03% en el consumo de bienes y servicio nacionales, que engloba una contracción de 0.1% en el apartado de bienes y un incremento de 0.03% en el renglón de servicios.

Sector privado de Estados Unidos eliminó 32,000 empleos durante noviembre

El sector privado eliminó 32,000 empleos en Estados Unidos en noviembre, contrariando las expectativas del mercado que esperaba un crecimiento, según la encuesta ADP/Stanford Lab publicada la mañana de este miércoles.

El mes pasado, la mayoría de empleos eliminados fue en el sector industrial y las empresas con menos de 50 trabajadores, detalló el estudio.

Los analistas anticipaban la creación de entre 10,000 y 40,000 nuevos puestos de trabajo, según los consensos publicados por Trading Economics y MarketWatch.

Aumenta la inflación de la zona euro

La inflación en la zona euro se situó en 2.2% interanual en noviembre, frente al 2.1% registrado en octubre, según un comunicado de Eurostat publicado el martes.

Este dato aleja un poco más el objetivo del 2%, establecido por el Banco Central Europeo (BCE).

Este leve repunte de los precios se explica principalmente por la evolución menos favorable de los precios de la energía, que retrocedieron apenas un 0.5% en noviembre, frente a una caída del 0.9% en octubre.

Por otra parte, el incremento de los precios de los servicios aumentó ligeramente hasta el 3.5%, frente al 3.4% del mes anterior.

La inflación subyacente --que excluye los precios volátiles de la energía y de los alimentos, y sirve de referencia para los expertos-- se mantuvo estable en 24 por ciento.