Infonavit implementa Firma Electrónica Avanzada en procesos con proveedores

Con el fin de agilizar los procedimientos con proveedores, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció la implementación de la Firma Electrónica Avanzada en actos relacionados con adquisiciones, arrendamientos, así como la contratación de servicios y obras.

De acuerdo con el organismo, esta medida simplifica y agiliza sus trámites debido a:

Simplificación de procedimientos administrativos.

Validación de los documentos mediante procesos digitales.

Optimización de tiempos de respuesta.

Digitalización de trámites sin intermediarios físicos.

Reducción del uso de papel y promoción de prácticas sostenibles.

El Infonavit precisó que, durante el proceso de transición para la implementación, la Firma Electrónica Avanzada convivirá con la firma autógrafa que actualmente se utiliza para los actos jurídicos.

Se consolida

Desde el 2024, el Infonavit informó que se priorizaría el mecanismo de licitación para las adquisiciones del organismo, en lugar de adjudicaciones directas, con el fin de fomentar la competencia entre proveedores y obtener mejores condiciones para el organismo.

“Se implementaron diversas acciones para incrementar la participación de proveedores potenciales en los procesos de licitación. Entre estas acciones se destacan una búsqueda ampliada de posibles proveedores para enviar solicitudes de cotización, así como la inclusión en los correos de solicitud de una invitación a consultar los procesos de licitación publicados en el portal del instituto”, se puede leer en el informe de actividades del organismo correspondiente al 2024.

En este escenario, el organismo realizó 43.8% de sus compras mediante licitaciones abiertas, en comparación con el 62.4% alcanzado en el 2023.

“Al cierre del año, se superó la meta de realizar licitaciones abiertas de manera electrónica. El 100% de las licitaciones que cumplían con las características para llevarse a cabo de forma electrónica se realizaron bajo esta modalidad, lo que contribuyó a fomentar la transparencia y maximizar la publicidad de los procesos de adquisiciones, facilitando al mismo tiempo la presentación de propuestas por parte de los licitantes”.