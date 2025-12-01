Previsión de PIB del 2026, estable: Encuesta Banxico

Especialistas del sector privado redujeron su expectativa de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) del 2026 y ajustaron también a la baja su pronóstico para este año, según los resultados de la Encuesta aplicada por Banco de México.

A un mes de que inicie el 2026, anticipan que la economía mexicana crecerá 1.37% durante el segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tasa que incorpora una corrección a la baja desde 1.40% que esperaban el mes pasado y que está lejos del 1.80% que anticipaban en enero.

Los especialistas destacaron entre los factores que pueden obstaculizar al crecimiento de la economía en los próximos seis meses, a la política sobre el comercio exterior con 15% de las menciones. Esta es la proporción más baja recabada desde julio de este año y está lejos del máximo de 40% que tenía esta percepción en abril, cuando se dieron a conocer los aranceles recíprocos de Estados Unidos, en el llamado Día de la Liberación.

Los analistas mencionaron como el segundo obstáculo de crecimiento a los problemas de inseguridad que prevalecen, con 14% de las referencias.

Pronóstico 2025

Aunque estamos a escasos 29 días de que termine el año, los analistas consultados ajustaron a la baja su pronóstico para el PIB del 2025 al dejarla en 0.40 por ciento.

Esta tasa esperada para el PIB del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, incorpora una baja desde 0.50% que proyectaron en las encuestas de septiembre y octubre y evidencia que la economía crecerá menos de la mitad de 1% que esperaban en enero.

Esta expectativa ofrece un primer vistazo al impacto en los pronósticos de los especialistas del sector privado, tras incorporar en sus modelos la contracción confirmada del PIB en el tercer trimestre del año y el desempeño acumulado de 0.4% en el PIB de los primeros nueve meses del 2025.

Inflación lejos del objetivo

Como se recordará, el Banco de México estima que la brecha negativa del Producto ayudará a llevar la inflación al objetivo en el tercer trimestre del próximo año.

Los resultados de la encuesta muestran que los especialistas no ven la inflación en el objetivo puntual de 3% ni en el 2027.

Según sus cálculos, este año la inflación será de 3.75%, la previsión más baja recabada en ocho meses, desde 3.82% que proyectaron en abril.

Para el próximo año, anticipan un repunte que llevará la fluctuación anual a un nivel de 3.90%, que es la previsión más alta recogida desde noviembre del 2024.

Y en el 2027, proyectan que volverá a moderarse a un nivel de 3.70%, sin llegar aún al objetivo.

Esperan que seguirán recortes en la tasa

Los especialistas consultados refirieron que de presentarse el contexto descrito para la inflación y crecimiento de este año, la Junta de Gobierno del Banco de México continuará con el ciclo de recortes.

Actualmente la tasa de referencia se encuentra en un nivel de 7.25% y los especialistas consultados anticipan terminará el presente año en 7.01%, una proyección que contrasta con 7.05% estimado por ellos mismos en la encuesta del mes anterior.

Esto significa que esperan un recorte adicional de un cuarto de punto para la última decisión monetaria del año, programada para el 18 de diciembre.

Anticiparon que el Banco de México continuará con el ciclo de recortes en la tasa hasta llevarla a 6.51% el próximo año.

Mal momento para invertir

En el apartado de la encuesta sobre la percepción de los analistas respecto del entorno actual, 20% de los 42 entrevistados considera que empeorará el clima para hacer negocios; proporción que incorpora un segundo mes consecutivo al alza.

Pero debajo de 59% que tenía este sentimiento en enero.

El 21% de los encuestados considera que puede mejorar el clima, una proporción que contrasta con 15% que proyectaba que podía mejorar en enero pasado.

El 56% de los entrevistados estima que es mal momento para invertir, una proporción que está ligeramente arriba del 54% estimado en enero.