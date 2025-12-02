La OCDE recorta pronóstico de crecimiento de México para el 2026 y el 2027

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ajustó a la baja su expectativa de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de México para el próximo año a 1.2 por ciento. Esta proyección se encuentra debajo de 1.3% estimado por ellos mismos en septiembre.

Es casi la mitad del supuesto de 2.3% que tiene el gobierno como base del Paquete Económico 2026 y es inferior del pronóstico medio de los analistas encuestados por Citi, que se ubica en 1.4 por ciento.

Al interior de su informe semestral, el llamado Economic Outlook 2025, explicaron que el mejor desempeño de la economía mexicana, esperado para el próximo año estará apuntalado por un bajo nivel de desempleo, la moderación de la inflación y menores tasas de interés que confían impulsará al consumo.

Los expertos de la OCDE recortaron también su proyección de crecimiento para este año a 0.7% que contrasta con 0.8% estimado por ellos mismos en septiembre; una tasa que está arriba del 0.5% que tiene como expectativa media el consenso de los analistas consultados por Citi.

Desde la perspectiva de los expertos de la organización, el consumo público y la inversión se mantendrán moderados ante la continuidad de la consolidación fiscal.

En su pronóstico incorporan el impacto que tendrán las exportaciones por el aumento de los aranceles y la incertidumbre.

El pronóstico de la OCDE es relevante, porque en el momento de mayor tensión por el anuncio de los aranceles recíprocos, en abril, la entidad recortó su expectativa para México hasta anticipar una recesión del PIB para este año y el próximo. De hecho, en aquel momento esperaban una contracción de 1.3% para este año y de 0.6%, también negativo, para 2026.

Las tasas esperadas para el crecimiento de México, según la entidad, incorporan una progresiva mejora desde 0.7% que proyecta para este 2025, pero seguirán debajo del crecimiento histórico del PIB mexicano que, en este siglo, había estado en 1.8%, esto entre el 2000 y el 2019, tal como han explicado miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México.

En el documento, donde actualizaron también sus previsiones para las otras 37 economías OCDE, anticiparon que en el 2027, el PIB mexicano conseguirá un desempeño más dinámico, de 1.7 por ciento.

La deuda llegará a 60% del PIB en el 2027

De acuerdo con los expertos de la OCDE, “aplicar un cambio en el marco fiscal de mediano plazo puede ayudar a reducir el déficit y crear espacio para mejorar la productividad, particularmente permitiría invertir en educación”.

En la OCDE prevén que este año y el próximo, el gobierno terminará con un déficit fiscal de 3.6% del PIB y que será hasta el 2027, cuando promediará en 3.2% del Producto.

Bajo estos escenarios de lento crecimiento económico, y en ausencia de un aumento de ingresos públicos, anticipan que la deuda del gobierno terminará el 2025 en un nivel equivalente al 57.4% del PIB.

Además proyectaron que se seguirá incrementando hasta ubicarse en 58.7% del PIB el próximo año y en un máximo de 59.4% del PIB en el 2027.

Inflación en objetivo, en dos años

Los expertos de la OCDE anticipan que la inflación entrará en el rango de variabilidad del objetivo del Banco de México, al registrar una variación de 3.8% en el 2025.

Apenas la semana pasada, el Banxico que encabeza Victoria Rodríguez Ceja, subrayó su pronóstico de que la inflación llegará al objetivo en el tercer trimestre del próximo año.

Pero los especialistas de la organización descartan que se consiga el objetivo en el plazo trazado por Banxico, al anticipar que el INPC terminará el 2026 con una fluctuación anual de 3.3 por ciento.

Tal como lo hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en octubre, los expertos de la OCDE recomendaron al Banco de México mantener cautela para seguir flexibilizando el ciclo de la tasa, conforme lo permita la trayectoria de la inflación. Ellos estiman que el próximo año, la tasa de México terminará en 6.25%, un nivel inferior del estimado medio del mercado que está en 6.50 por ciento.

Previeron que será hasta el 2027 cuando la inflación se ubicará cerca del objetivo puntual, al ubicarse en 2.9 por ciento.

Los expertos de la OCDE esperan, como Banxico, que conforme se siga moderando la actividad económica, se aliviarán las presiones en la inflación.

Pero advirtieron que la aplicación de aranceles por parte de México a los productos de importación de países con quienes no tenemos acuerdos comerciales, generará presiones inflacionarias adicionales.

Reducir la incertidumbre comercial, el acelerador

De acuerdo con los expertos de la OCDE, al reducirse la incertidumbre comercial, a partir de una renegociación rápida y exitosa del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, podría impulsar la inversión y las exportaciones con más fuerza de lo previsto actualmente.

Ante la importante exposición de México al mercado de Estados Unidos, los economistas de la OCDE reconocieron que la desaceleración esperada para aquella economía, así como el endurecimiento de las condiciones financieras podría pesar en un menor dinamismo de las exportaciones y de las inversiones.

De hecho en la actualización, previeron que la economía de Estados Unidos seguirá desacelerando este año, al completar un avance de 2% y todavía en el 2026, cuando la ven creciendo a un ritmo de 1.7 por ciento.

Propusieron acelerar la digitalización de las empresas como un acelerador de éstas que fomentaría la competencia e incentivaría la creación de empleo.