Sorteo Mundial 2026: México inaugurará la Copa del Mundo contra Sudáfrica

El sorteo del Mundial 2026 deparó este viernes que la Selección Mexicana inaugure la Copa del Mundo del próximo año contra el combinado de Sudáfrica en el Estadio Azteca, que se convertirá en el primer recinto en albergar tres Mundiales tras las ediciones de 1970, 1986 y ahora 2026.

Ambas selecciones, encuadradas en el Grupo A, ya protagonizaron el encuentro inaugural de la Copa del Mundo de 2010 que se disputó en Sudáfrica. Es la primera vez que se repite un partido inaugural en una Copa Mundial. Mexico y Sudáfrica empataron 1-1 en 2010.

Contra Corea del Sur, será la tercera vez que el Tri se enfrenten en una Copa del Mundo.

El Grupo A quedó conformado por las selecciones de Corea del Sur y el calificado del Repechaje UEFA: República Checa/Irlanda/Dinamarca/ Macedonia del Norte. En el Grupo B estará Canadá y el Grupo D lo encabezará la escuadra de las barras y las estrellas.

El calendario de México

México vs Sudáfrica - 11 de junio - Estadio Azteca

México vs Corea del Sur - 18 de junio - Estadio Akron

México vs República Checa/Irlanda/Dinamarca/ Macedonia del Norte - 24 de junio - Estadio BBVA

Grupo A

Mexico

Sudáfrica

Corea del Sur

Repechaje UEFA: República Checa, Irlanda, Dinamarca, Macedonia del Norte

Grupo B

Canadá

Suiza

Qatar

Repechaje UEFA: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia

Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

Grupo D

Estados Unidos

Australia

Paraguay

Repechaje 3: Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Grupo F

Holanda

Japón

Tunez

Repechaje: Ucrania, Suecia, Polonia o Albania

Grupo G

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Repechaje: Iraq, Bolivia o Surinam

Grupo J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Repechaje: Congo, Jamaica o Nueva Caledonia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana

El presidente italiano de la FIFA, Gianni Infantino; el presidente estadounidense, Donald Trump; la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro canadiense, Mark Carney, posan para una selfie en el escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington. Foto: AFPAFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue presentada por el jefe dela FIFA, Gianni Infantino, y recibió un fuerte aplauso antes del sorteo mundialista. Previamente se habían reunido en la alfombra roja del evento, acompañada también por la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada.

Trump agradeció el viernes a Canadá y México su cooperación en la organización del Mundial de fútbol de 2026, que los tres países acogerán conjuntamente.

"Hemos trabajado en estrecha colaboración con esos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido excelentes", declaró Trump durante la ceremonia del sorteo.

Premio de la Paz para Trump

La FIFA galardonó antes al presidente estadounidense, Donald Trump, con el flamante Premio de la Paz, una distinción creada en noviembre por el máximo órgano del fútbol para reconocer los esfuerzos de aquellos que contribuyen a unir el mundo.

"Es uno de los grandes honores de mi vida", dijo Trump, quien se enorgullece de haber puesto fin a varios conflictos desde su regreso al poder y reclamó para sí el Premio Nobel de la Paz de este año, otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado.

"El mundo es más seguro ahora", aseguró Trump, que recibió un voluminoso trofeo dorado y una medalla conmemorativa.

Al término del sorteo, en el que participarán varias leyendas del deporte norteamericano como Tom Brady, Shaquille O’Neal o Wayne Gretzky, se conocerán los partidos de la primera ronda y la composición de los 12 grupos de cuatro, pero habrá que esperar hasta mañana sábado para descubrir los lugares y horarios de los encuentros.