Mercado ajusta a la baja expectativa para el PIB de México en 2025 : Encuesta Citi

Especialistas encuestados por Citi recortaron sus expectativas de crecimiento económico de México para este año y el próximo, interrumpiendo una racha de seis quincenas, en las que no habían realizado algún ajuste.

En la encuesta del arranque de diciembre, la penúltima del año, el mercado anticipó que la economía mexicana registrará un crecimiento de 0.4% durante 2025. Una tasa que contrasta con el 0.5% que habían mantenido sin cambio, desde que inició septiembre.

Esta expectativa media de crecimiento para el 2025, recabada entre 32 participantes se es menos de la mitad del 1% que anticipa el Gobierno federal y se encuentra poco arriba de la proyección media estimada por Banco de México (Banxico) que es 0.3 por ciento.

Los resultados de la encuesta de Citi, que permiten asomarse al panorama económico que atisba el mercado, evidencian que entre los 32 participantes, la máxima expectativa de crecimiento es de 0.6% y la tiene Bank of America. Catorce participantes más esperan que se alcanzará un avance de 0.5 por ciento y el resto pronostica un crecimiento que va del 0.1% al 0.4%, siendo Valmex y Scotiabank México, quienes tienen la previsión más baja, de 0.1 por ciento.

Cabe recordar que esta encuesta incorpora ya la evidencia de la contracción observada en el tercer trimestre del año.

También pasaron la tijera por el pronóstico 2026

Según la información detallada de la encuesta de Citi, para el próximo año anticipan un crecimiento de 1.3% que incorpora un ajuste a la baja desde el 1.4% que habían sostenido sin cambio desde septiembre.

Para poner esta expectativa en contexto basta recordar las proyecciones del equipo económico de la Secretaría de Hacienda, que anticipa un crecimiento puntual de 2.3 % en el segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum

La proyección oficial del gobierno, que además ha sido base para el Presupuesto Federal 2026, fluctúa entre 1.8% y 2.8%, según los Criterios Generales de Política Económica 2026.

Al hacer un acercamiento sobre los datos por grupo encuestado, se puede ver que el pronóstico máximo recabado en esta quincena, lo trae Banorte, que anticipa un avance de 1.8% en el PIB de 2026.

En este factor, son 29 los analistas que tienen previsiones de crecimiento que van de 1% a 1.8 por ciento. El contraste lo trae Scotiabank, que repite con el pronóstico más bajo, de 0.6 por ciento.

Objetivo de inflación se aleja del 2026

De acuerdo con los resultados, los especialistas del mercado realizaron un ajuste al alza para la expectativa media esperada de inflación para este año y el próximo. De hecho, prevén que este 2025, la inflación registrará un avance de 3.79%, contra el 3.78% estimado la quincena previa.

Y para el próximo año, que es cuando Banco de México espera que llegue la inflación al objetivo puntual, tienen la expectativa de inflación en 3.99%, que contrasta con el 3.95% promedio que esperaban el 20 de noviembre. De hecho destaca que 14 de los 32 encuestados, anticipan que la inflación puede fluctuar entre 4 y 4.40% el próximo año.

No obstante al deterioro del panorama en inflación, proyectaron que el Banco de México seguirá recortando la tasa hasta llevarla al 6.50% el próximo año. Esta previsión incorpora la posibilidad de que apliquen un recorte final en la decisión monetaria del 18 de diciembre y otros dos el próximo año.