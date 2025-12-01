Avalancha de desacuerdos en las próximas reuniones de la Fed

La Reserva Federal (Fed), a veces criticada por estar demasiado orientada al consenso, podría enfrentarse a una serie de votos divididos sobre las tasas de interés que podrían debilitar su mensaje político e intensificar las dudas sobre su independencia frente a la influencia política.

Desde el verano se ha producido una división entre los responsables políticos de la Fed, ya que el progreso en materia de inflación se estancó justo cuando la creación de empleo perdía impulso, lo que puso en conflicto directo los objetivos de inflación de 2.0% y de máximo empleo del banco central estadounidense.

El reciente cierre del gobierno complicó aún más las cosas al retrasar los datos que podrían aclarar la dirección de la economía, lo que dejó a los responsables políticos, antes de su reunión del 9 y 10 de diciembre, con posiciones bastante fijas y profundamente divididas sobre si son necesarios nuevos recortes de tasas para ayudar al mercado laboral o si son demasiado arriesgadas dado el nivel aún elevado de la inflación.

Es probable que la reunión de este mes genere varias discrepancias. Hasta cinco de los 12 responsables políticos con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar las tasas de interés del banco central, han expresado su oposición o escepticismo respecto a un nuevo recorte de réditos, mientras que un núcleo de tres miembros de la Junta de Gobernadores, con sede en Washington, quiere que las tasas bajen.

“Podrían ver la menor ‘mentalidad colectiva’ que han visto... en mucho tiempo”, declaró el gobernador de la Fed, Christopher Waller, el mes pasado, en medio de especulaciones sobre la posibilidad de que la reunión de diciembre generara tres o más disensos si la Fed aprueba otro recorte de un cuarto de punto porcentual, como anticipan los mercados financieros. El FOMC no ha tenido tres o más disensos en una reunión desde el 2019, y eso ha sucedido solo nueve veces desde 1990.

Jerome Powell, presidente de la Fed, no ha modificado las expectativas sobre la reunión de diciembre. Sin embargo, los comentarios del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, vicepresidente del FOMC, se inclinaron hacia un recorte cuando afirmó a finales del mes pasado que había margen para reducir los costos de endeudamiento “a corto plazo”.

Los analistas consideran que una reducción en los costos de endeudamiento es el camino probable, si se combina con el lenguaje de la declaración de política del FOMC y de Powell en su conferencia de prensa posterior a la reunión monetaria.