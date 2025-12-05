Peso mexicano avanza contra el dólar y registra su mejor cierre del año

El peso mexicano cerró con ganancias contra el dólar las operaciones de cierre de semana. La divisa local se apreció y registró su mejor cierre en lo que va del año, en un mercado que se mantiene animado por la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) recorte su tasa.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.1824 unidades por dólar. Frente a un registro de 18.2389 unidades el jueves, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una mejora de 5.65 centavos, equivalentes a 0.31 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.2351 unidades y un nivel mínimo de 18.1523. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, perdía 0.06% hasta 99.00 puntos.

"El tipo de cambio rompió con fuerza el nivel clave de 18.30 tocando un nuevo mínimo anual... Además, los indicadores muestran que las presiones a la baja sobre el tipo de cambio se están fortaleciendo y que aún hay espacio para que la apreciación continúe", dijo Banco Base.

El descenso del dólar se da mientras los operadores evalúan los datos del índice de precios del gasto en consumo personal de Estados Unidos, también conocido como PCE, la referencia de inflación predilecta por la Reserva Federal, que avanzó 0.3% en línea con lo esperado.

De acuerdo con la herramienta FedWach, de CME, que sigue las operaciones con futuros de la tasa de fondeo federal, la probabilidad de que la Fed recorte la tasa de interés el miércoles, en 25 puntos base por tercera vez consecutiva, se a estima este día en 87.20 por ciento.

En su mejor momento de la jornada, el peso alcanzó un mínimo de 18.1523 unidades, que no era visto desde julio del año pasado. Además, en el acumulado de la semana, la moneda ganó 11.29 centavos o 0.62%, contra 18.2953 unidades del viernes de la semana pasada.

En cifras locales, hoy se conoció que el índice de confianza del consumidor desestacionalizado se ubicó en 44.2 en noviembre. "Los resultados de hoy reflejan un sentimiento pesimista de las familias, con un deterioro en las evaluaciones de la situación económica", dijo Monex.