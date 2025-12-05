G7 y UE analizan prohibir servicios marítimos al petróleo ruso y acabar con límite de precio

El Grupo de los Siete y la Unión Europea están en conversaciones para sustituir un tope de precios a las exportaciones de petróleo ruso por una prohibición total de los servicios marítimos, en un intento de reducir los ingresos que ayudan a financiar la guerra de Moscú en Ucrania, según seis fuentes familiarizadas con el asunto.

Rusia exporta más de un tercio de su petróleo en tanqueros occidentales —la mayoría a India y China— y usando servicios marítimos occidentales. La prohibición pondría fin a ese comercio, que se realiza sobre todo a través de las flotas de países marítimos de la UE, entre ellos Grecia, Chipre y Malta.

Los otros dos tercios del petróleo ruso exportado salen en una flota de cientos de petroleros que operan al margen del control y las normas marítimas occidentales, conocida como flota oscura o en la sombra. Rusia tendría que ampliar esa flota si el G7 y la UE imponen la prohibición de los servicios marítimos.

La prohibición podría formar parte del próximo paquete de sanciones de la UE contra Rusia, previsto para principios de 2026, dijeron a Reuters tres de las seis fuentes. A la UE de 27 países le gustaría aprobar la prohibición junto con un acuerdo más amplio del G7 antes de proponer la prohibición en el paquete, dijeron dos de las seis fuentes.

Las fuentes no quisieron dar su nombre debido a lo delicado del asunto.

Funcionarios británicos y estadounidenses están impulsando la idea en reuniones técnicas del G7, dijeron las fuentes.

Cualquier decisión final de Estados Unidos dependería de las tácticas de presión que la administración del presidente Donald Trump elija en medio de las conversaciones de paz en curso que está intermediando entre Ucrania y Rusia, dijeron cuatro fuentes.

Si bien el G7 y la UE han recortado casi por completo las importaciones de petróleo ruso desde 2022, la nueva medida marcaría lo más cerca que han estado de una prohibición total de tratar con crudo y combustible ruso no solo a nivel de importaciones, sino también de transporte y servicios marítimos. El Departamento de Estado de Estados Unidos, la Casa Blanca, el Ministerio de Transporte Marítimo de Chipre, la Comisión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y el Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios. Los funcionarios del Gobierno griego no estaban disponibles para hacer comentarios.

El G7 impuso un tope de precios para el petróleo ruso en 2022, después de que Rusia invadió Ucrania, para frenar los ingresos del Kremlin, al tiempo que permitía a terceros países comprar petróleo ruso usando servicios occidentales, pero solo si los compradores pagaban a Rusia menos que el precio máximo.