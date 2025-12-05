Bolsa mexicana termina con pérdidas; destaca caída de Orbia Advance

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este viernes. Los índices accionarios locales retrocedieron, después de un inicio de jornada positivo, mientras los inversionistas se mantenían evaluando las apuestas sobre tasas de interés.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocedió 0.53% a 63,378.3 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cayó 0.48% a 1,258.88.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó el descenso del conglomerado Orbia Advance, con 2.14% a 16.91 pesos, seguido por Pinfra, con 2.05% a 254.15 pesos, y la cementera Cemex, con 1.60% a 19.66 pesos.

Los índices accionarios continúan mostrando estabilidad, mientras los inversionistas evalúan la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense recorte su tasa el miércoles. En este año, el índice S&P/BMV IPC acumula un rendimiento de 27.76 por ciento.