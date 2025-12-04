Remesas hacia México suman siete meses consecutivos con caídas

En octubre del 2024 ingresaron a México un total de 5,643.8 millones de dólares por concepto de remesas, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico).

Este nivel de recepción de dólares implicó una caída de 1.7% en comparación con el mismo mes del año pasado; además de sumar un mes más con bajas (ligando siete contracciones al hilo).

Esto refleja cómo el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Donald Trump en el país vecino ha producido que los paisanos que mandan dinero a sus familias sean menos, así como las cantidades que envían mensualmente.

Las remesas son una de las principales fuentes de divisas en México, adicionalmente constituyen uno de los principales ingresos de miles de familias en el país.