Semifinales Liga MX: hora y dónde ver los partidos de vuelta este sábado 6 de diciembre

Las semifinales del Apertura 2025 llegan a su etapa decisiva este sábado 6 de diciembre, con dos duelos que definirán a los finalistas del torneo. Toluca recibe a Rayados en el Nemesio Diez, mientras Tigres y Cruz Azul cierran la noche en un Estadio Universitario que promete máxima tensión.

A continuación, los horarios, canales de transmisión y el contexto clave de cada enfrentamiento.

Toluca vs. Rayados: el campeón se juega el pase en casa

Resultado partido ida: Rayados ganó Ida 1-0

Estadio Nemesio Diez

A las 19:00 horas

Dónde ver: Canal 5, Canal 7, TUDN, ViX, Tubi, FOX, Fox One

Toluca llega a la Vuelta con la presión y ventaja moral de ser líder general y vigente campeón. En este Apertura ha hecho del Nemesio Diez una fortaleza y ahora busca confirmar su lugar en la Final frente a un Monterrey que ha mostrado solidez ofensiva durante toda la temporada.

Rayados necesita un partido perfecto para romper la etiqueta de favorito que tiene Toluca, aunque su capacidad para generar peligro en transiciones ofensivas mantiene abierta la eliminatoria. Para ambos, el margen de error es mínimo: un gol temprano puede cambiar por completo el rumbo del encuentro.

Tigres vs. Cruz Azul: todo por el desempate

Resultado partido de ida: 1-1

Estadio Universitario

A las 21:10 horas

Dónde ver: Canal 5, Canal 7, TUDN, ViX, Tubi, FOX, Fox One

La serie entre Tigres y Cruz Azul llega igualada 1-1, un marcador que refleja lo parejo de sus últimos duelos: cuatro empates en sus seis enfrentamientos más recientes. El gol de Ángel Correa en la Ida rompió una sequía de 486 minutos sin anotar de Tigres como visitante en Liguilla, y dejó todo abierto para la definición en El Volcán.

El equipo felino avanza con cualquier empate gracias a su mejor posición en la tabla, y la estadística juega a su favor:

Solo ha perdido 1 de sus últimos 14 partidos de Liguilla en el Universitario.

Es la tercera vez que empata la Ida de Semifinales como visitante; en las dos anteriores terminó alcanzando la Final.

Con el estadio a su favor y un sistema que suele crecer en partidos decisivos, Tigres llega con la mesa puesta para cerrar la serie.

La Máquina está obligada a ganar por cualquier marcador para avanzar.

Sus cifras fuera de casa en Liguilla son complicadas: solo una victoria en sus últimos seis partidos como visitante. Sin embargo, existe un dato que mantiene viva la esperanza celeste:

Cruz Azul ha ganado 4 de sus 6 visitas a Tigres en Liguilla, incluyendo las tres más recientes.

La historia en el Universitario está de su lado, pero el momento futbolístico exige contundencia y concentración absoluta.