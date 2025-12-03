Consumo privado se aletarga en septiembre; tiene variación nula frente a agosto

Domina la atonía en el consumo privado. En septiembre del 2025 los gastos en bienes y servicios de las familias mexicanas experimentaron un descenso marginal de 0.008%, con lo que la variable volvió a perder fuerza, luego del alza de 0.9% de agosto, de acuerdo con cifras publicadas hoy por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Para fines prácticos, la variación intermensual de septiembre fue nula, sin embargo, en el comparativo interanual, el consumo fue 2.1% mayor respecto del nivel de septiembre del 2024, lo que refleja un comparativo relativamente sencillo, ya que la variable mostró debilidad al cierre del año pasado.

De enero a septiembre el indicador también muestra una variación nula, lo que contrasta con el alza de 3.6% observada en el mismo lapso del 2024. Sin embargo, la métrica refleja una leve mejora, pues hasta agosto se observaron comparativos negativos en los conteos acumulados.

En el detalle del mes se observó un leve descenso de 0.03% en el consumo de bienes y servicio nacionales, que engloba una contracción de 0.1% en el apartado de bienes y un incremento de 0.03% en el renglón de servicios.

En tanto, se observó una pequeña contracción en el renglón de compra de bienes importados, que bajó 0.04 por ciento.

Mejor que la inversión fija

Con todo y su estancamiento, el consumo privado ha mostrado mayor resiliencia que la inversión fija –el componente con el segundo mayor volumen en la demanda agregada–, que a septiembre arrastra una caída de 7.6% y manda pocas señales de dinamismo hasta el momento.

Detrás de la resistencia del consumo están el alza del salario real y el incremento de las transferencias por programas sociales, pero sus mayores limitantes son la cautela en las nuevas contrataciones y la desaceleración en el envío de remesas.