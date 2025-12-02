Lectura 1:00 min
Trump dice que el nuevo presidente de la Fed se anunciará a principios del 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que anunciará su selección para el próximo jefe de la Reserva Federal (Fed) a principios del próximo año.
En una reunión de gabinete, Trump también dijo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, no quiere ese puesto.
