Trump dice que el nuevo presidente de la Fed se anunciará a principios del 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que anunciará su selección para el próximo jefe de la Reserva Federal (Fed) a principios del próximo año.

En una reunión de gabinete, Trump también dijo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, no quiere ese puesto.

En una reunión de gabinete, Trump también dijo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, no quiere ese puesto.

