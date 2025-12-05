Sheinbaum dialoga con connacionales que viven en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum participó la tarde de este viernes en un encuentro con la comunidad hispana y jóvenes mexicanos en Washington D.C., donde reafirmó la defensa de los migrantes por parte de su gobierno.

“Somos trabajadores, gente honesta y queremos un buen trato para mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos”, dijo la mandataria, acompañada por Esteban Moctezuma embajador de México en Estados Unidos.

Tras reunirse con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, la jefa del Ejecutivo acudió al Instituto Cultural Mexicano para conversar con connacionales residentes en la capital estadounidense, a quienes les reiteró el interés de que los consulados mexicanos se conviertan en espacios de apoyo.

Este encuentro ocurrió en un contexto en el que la población de origen mexicano en Estados Unidos destaca por ser de las más grandes entre los grupos hispanos, pese a las políticas antimigratorias del gobierno de Trump, las cuales se han recrudecido en su segundo mandato.

Desde sus primeros días de gobierno, Donald Trump ha implementado una serie de políticas en contra de los migrantes hispanos. Entre ellas, destacan las redadas por parte de elementos del ejército y la Guardia Nacional, la expulsión acelerada de migrantes y la eliminación de varios programas de protección a migrantes.

Al corte del 2020, se contabilizaron 35.9 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Esta cifra considera tanto a quienes nacieron en México como a quienes se identifican mexicanos por su ascendencia. Los mexicanos son, con amplia ventaja, el grupo hispano más numeroso del país.

En cuanto a la población de nacionalidad mexicana que reside en Estados Unidos: son poco más de 11 millones los residentes estadounidenses nacieron en México, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo del país vecino.

La presidenta Sheinbaum visitó Washington D.C. principalmente para participar en sorteo de la Copa del Mundo 2026, en el que por primera vez estuvo cara a cara con su homólogo estadounidense y posteriormente pudo sostener una reunión trilateral en compañía del primer ministro de Canadá.

Sheinbaum dijo en su cuenta de la red social X que la reunión había sido un "excelente encuentro" y que acordaron "seguir trabajando juntos para temas comerciales".

Trump ha elogiado ampliamente a Sheinbaum Pardo, al tiempo que ha presionado al gobierno de México también para que haga más por combatir los cárteles de la droga y el flujo de narcóticos como el fentanilo hacia Estados Unidos. Ha prometido mantener un arancel del 25 % sobre los productos mexicanos que no cumplan con el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a la espera de que se produzcan más avances en la lucha contra las drogas.

(Con información de Ana Karen García y AFP.)