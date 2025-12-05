Consumidores mexicanos estuvieron pesimistas en el mes de El Buen Fin: ¿Cómo le fue al ICC?

Durante noviembre del 2025 los consumidores mexicanos redujeron su confianza en la economía, incluso en medio de la campaña anual más importante de incentivos al consumo (El Buen Fin).

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 44.2 puntos, una caída de 1.6 puntos respecto a octubre, de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Esta contracción mensual es una de las más marcadas del año y refleja un deterioro generalizado del ánimo de los hogares mexicanos, incluso en un periodo en el que tradicionalmente aumenta la disposición al consumo.

En su comparación interanual, la confianza de los consumidores en México anotó un descenso aún más pronunciado de 3.5 puntos.

El Buen Fin no alcanza

Pese a que miles de mexicanos participaron en esta campaña de descuentos y promociones, este comportamiento no se reflejó en una mejora de las expectativas económicas de las familias en el país.

Las cifras del Inegi muestran que los cinco componentes que integran el ICC registraron retrocesos, lo que indica un pesimismo extendido tanto sobre la situación económica personal como sobre la del país.

La evaluación de la situación económica actual del hogar, comparada con la de hace 12 meses, cayó a 51.2 puntos, lo que representa una disminución mensual de 0.9 puntos. En cuanto a las expectativas del hogar para los próximos 12 meses, el indicador descendió a 57.4 puntos, una caída de un punto.

Estos retrocesos sugieren que, pese a la temporada de ofertas, las familias no perciben una mejoría clara en su economía cotidiana y anticipan un panorama incierto para 2026.

La percepción sobre la economía nacional mostró un deterioro aún más fuerte. El componente que compara la situación económica actual del país con la de hace un año bajó a 38.1 puntos, un descenso de 2.3 puntos respecto a octubre.

Las expectativas económicas del país a 12 meses registraron una caída similar, colocándose en 43.8 puntos, 2.4 puntos menos que el mes previo. Estas cifras apuntan a una preocupación más profunda sobre el entorno macroeconómico (precios, empleo, etc).

Uno de los indicadores tradicionalmente que refleja con claridad la percepción de los consumidores es el que mide la disposición para comprar bienes duraderos cayó 0.8 puntos.

Este retroceso es especialmente relevante en el contexto de El Buen Fin, pues la compra de artículos como electrodomésticos, muebles, electrónicos y otros bienes de alta durabilidad suele incrementarse durante esta campaña. El dato sugiere que muchos hogares optaron por ser más cautelosos incluso frente a los descuentos, priorizando el ahorro o el gasto esencial.

Los indicadores complementarios de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor también mostraron debilidad. Rubros como opinión sobre el empleo, expectativas de ahorro, percepciones sobre inflación y la posibilidad de adquirir vivienda o automóvil reflejaron retrocesos respecto al mes anterior.

El deterioro de la confianza en noviembre se suma a una tendencia descendente observada durante 2025. Si bien algunos meses registraron ligeros repuntes, el año estuvo marcado por fluctuaciones y una moderación de las expectativas de los hogares.

Con la caída registrada en noviembre, el ICC cierra el penúltimo mes del año con una señal clara: los consumidores mexicanos enfrentan un entorno económico que perciben incierto, incluso en una de las temporadas de consumo más fuertes del país.