Wall Street cierra con ganancias ante apuesta de recorte a la tasa de la Fed

Los tres principales índices de Wall Street concluyeron con ganancias la última sesión de la semana. Las referencias avanzaron en un mercado impulsado por las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) recorte su tasa de interés de referencia el miércoles.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.22% hasta 47,954.99 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.19% a 6,870.40 puntos. El Nasdaq Composite ganó 0.31% a 23,578.13.

El índice de precios del gasto en consumo personal de Estados Unidos, el indicador predilecto por la Fed para estudiar los precios, subió 0.3% en septiembre, en línea con lo esperado. Los datos siguen reforzando la apuesta por un recorte a la tasa del banco central.

De acuerdo con la herramienta FedWatch, que sigue las operaciones con futuros de la tasa de fondeo federal, los operadores asignan una probabilidad de 87.2% a un recorte de 25 puntos base a la tasa de la Fed el miércoles, que sería el tercero de forma consecutiva.

"El S&P 500 está a solo 0.7% de su máximo histórico, pero lo más relevante es que el ETF RSP, que replica la misma cesta pero con una ponderación igualitaria registró un máximo, lo que evidencia que la fortaleza proviene del grueso del mercado", dijo Paula Chaves, analista de HF Markets.

En el comparativo semanal, el Dow Jones ganó 1%, mientras que en el año, el índice acumula una ganancia de 12.41%; para el S&P 500, la semana dejó un avance de 0.70% y en el año se mueve al alza 16.38%. El Nasdaq Composite gana 1.23% y 21.51 por ciento.

En los valores individuales, las acciones de Warner Bros. Discovery subieron (+6.23%) después de que Netflix (-2.90%) acordó comprar la empresa, poniendo fin a la guerra de ofertas que duró semanas, en un acuerdo que podría concretarse durante el siguiente año.