¡Oficial! Salario mínimo llegará hasta los 315.04 pesos para 2026

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó que para 2026 se incremente el salario mínimo general en 6.5% con un Monto Independiente de Recuperación de 17 pesos.

Con lo que el salario mínimo general pasará de 278 pesos hasta los 315.04 desde el primero de enero de 2026.

De acuerdo con los integrantes de los sectores patronal, trabajadores y gobierno, la Zona Libre de la Frontera Norte sólo tendrá un incremento en el porcentaje de 5%; y se eliminará el MIR, por lo que el salario pasará de 419 pesos diarios a 440.87 pesos para 2026.

Luego de una sesión muy temprano, los detalles se darán a conocer en conferencia de prensa.

