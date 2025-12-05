Mario Delgado y Rosaura Ruiz firman “Declaración de Cuernavaca” para impulsar la ciencia en las Universidades y vincularla al desarrollo nacional

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el acuerdo denominado “Declaración de Cuernavaca” busca darle visibilidad a la gran innovación que tienen nuestras Instituciones de Educación Superior.

Tenemos la responsabilidad de lograr que la ciencia y la tecnología estén directamente involucradas con las decisiones públicas para la resolución de problemas que aquejan al país: Rosaura Ruiz, titular de la Secihti.

El acuerdo lo signaron 174 rectoras, rectores, directoras y directores de centros tecnológicos, en el marco del Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior y del InnovaFEST LATAM 2025.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, junto con la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, encabezaron la firma de un acuerdo denominado “Declaración de Cuernavaca”, con Instituciones de Educación Superior, universidades y centros de investigación e innovación, con el objetivo de impulsar las innovaciones que existen en el país y vincularlas al desarrollo nacional que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la firma, Delgado Carrillo comentó que el acuerdo suscrito también por 174 rectoras, rectores, directoras y directores de centros tecnológicos, en el marco del Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior, busca dar visibilidad a la gran innovación que se genera en las instituciones de educación superior y en los centros de investigación e innovación, así como establecer con todas y todos ellos una cooperación estratégica.

El titular de la SEP señaló que el impulso a la ciencia no es solo un tema de presupuesto, sino de lograr que las innovaciones que se producen en el país se conviertan en desarrollos tecnológicos que impacten en la vida cotidiana y contribuyan a resolver los problemas nacionales.

“Ahí es donde esta alineación estratégica y este trabajo conjunto entre todas y todos —coordinados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Economía— van a facilitar el objetivo de convertirnos, como lo plantea la Presidenta de México, en una potencia de innovación y tecnología”, afirmó.

Por ello, dijo, es indispensable reconocer la velocidad con la que se genera el conocimiento y con la que avanzan los desarrollos tecnológicos.

“El sistema educativo no puede permanecer ajeno a este cambio, porque corremos el riesgo de volvernos obsoletos. Tiene que haber un esfuerzo permanente por actualizar la oferta educativa, la currícula, y asegurar que las y los jóvenes encuentren relevante lo que estamos ofreciendo, porque el país lo necesita”, destacó Delgado Carrillo.

A su vez, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, aseveró que “tenemos una gran responsabilidad de lograr que la ciencia y la tecnología estén directamente involucradas con las decisiones públicas para la resolución de los problemas que nos aquejan como país”.

Hizo un llamado a las más de 120 rectoras y rectores presentes para extender sus actividades académicas más allá de las aulas y llevar la ciencia y las humanidades a todos los rincones del país, particularmente a zonas históricamente marginadas. “La idea es que lleguemos a todos los rincones del país, haciendo talleres, pláticas, ferias de la ciencia. Un ejemplo de ello es el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, en el que participamos con actividades de divulgación científica para contribuir a resolver la problemática del estado”, expresó.

Reiteró que una de las mayores formas de discriminación que persisten actualmente es la exclusión del acceso al conocimiento, la ciencia y la tecnología, y manifestó su confianza en que este Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior se convierta en un espacio orientado a mejorar las condiciones de vida de las personas.

Declaración de Cuernavaca

La “Declaración de Cuernavaca”, firmada también en el marco de la InnovaFEST LATAM 2025, realizado en el Centro de Convenciones de Morelos, establece cuatro ejes estratégicos:

Formación especializada en áreas prioritarias, con programas pertinentes, interdisciplinarios, inclusivos y con sentido territorial. Investigación científica, humanista y tecnológica orientada al desarrollo nacional. Colaboración interinstitucional y trabajo en red, para compartir infraestructura, experiencias, capacidades y agendas tanto a nivel nacional como internacional, especialmente con América Latina y el Caribe. Divulgación de la cultura científica, para que el conocimiento circule, se apropie socialmente y despierte vocaciones desde edades tempranas.

Constituye un compromiso del sector científico, humanista y tecnológico, así como de la comunidad académica mexicana, para impulsar el desarrollo de todas las regiones del país.

Las instituciones firmantes expresan su voluntad de caminar juntas hacia un país con más educación, mayor soberanía tecnológica y, sobre todo, más justicia social y bienestar para las y los mexicanos.