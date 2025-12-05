Frente frío 18 y llegada del 19 dejarán lluvias y marcado descenso de temperatura este fin de semana

El fin de semana estará marcado por la presencia de dos sistemas invernales que modificarán de manera significativa el clima en buena parte del país.

Por un lado, el frente frío 18, reforzado por una vaguada polar y un río atmosférico, seguirá generando lluvias, viento y ambiente frío en el norte, noreste y occidente.

Para el domingo, un nuevo sistem, el frente frío 19, ingresará por el norte impulsado por una masa de aire polar que provocará un descenso aún más marcado de temperatura y un evento de “Norte” en el Golfo de México.

Así estará el clima este fin de semana del viernes 5 al domingo 7 de diciembre.

Viernes: lluvias, viento y posibilidad de nieve en el norte

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío 18, junto con una vaguada polar y el aporte de humedad del Pacífico, ocasionará lluvias fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Durango, además de chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco y diversas zonas del centro, sur y sureste del país .

En sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa persistirá la probabilidad de nieve o aguanieve.

También se prevén rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Veracruz y el Istmo de Tehuantepec, así como oleaje elevado en costas del Golfo.

Durante la noche y madrugada, el ambiente será frío a muy frío, con temperaturas mínimas que podrían descender a entre -10 y -5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango. En estados del centro como Puebla, Tlaxcala y Estado de México, las mínimas oscilarán entre -5 y 0 grados Celsius.

Sábado: frente frío 18 se debilita

Aunque el frente frío 18 perderá influencia directa sobre México al mantenerse estacionario sobre el Golfo, la vaguada en niveles medios y el río atmosférico seguirán aportando humedad.

Se pronostican lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, además de chubascos en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo .

Las temperaturas mínimas nuevamente podrían bajar a entre -10 y -5 grados Celsius en zonas montañosas de Chihuahua y Durango. En el centro y norte del país se mantendrán madrugadas frías, con valores de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de entidades como Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato y Veracruz.

Domingo: ingresa el frente frío 19

El frente frío 19 ingresará al norte durante la mañana del domingo y avanzará rápidamente hacia el noreste y oriente del país. Este sistema generará lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como en el sureste y la Península de Yucatán.

La masa de aire polar asociada provocará un descenso aún más marcado de temperatura, además de activar un evento de Norte con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 1 a 2 metros en costas de Tamaulipas y Veracruz desde la noche del domingo .

El ambiente frío se extenderá hacia el centro del país, incluidas zonas del Valle de México, donde también pueden presentarse chubascos aislados.

Regiones más afectadas durante el fin de semana

Noroeste y norte: lluvias fuertes, caída de nieve o aguanieve y temperaturas mínimas que pueden descender hasta -10 grados Celsius.

Occidente: lluvias fuertes el sábado en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Noreste y oriente: marcado descenso de temperatura desde el domingo, acompañado de lluvias y rachas de viento.

Golfo de México: evento de Norte a partir de la noche del domingo.

Centro del país: ambiente frío, con valores mínimos entre 0 y 5 grados Celsius en zonas altas.

Sureste y Península de Yucatán: lluvias fuertes con la llegada del frente 19.

El SMN advierte que las lluvias fuertes podrían causar deslaves, inundaciones, encharcamientos o incrementos súbitos en ríos y arroyos, mientras que los vientos intensos pueden derribar árboles o estructuras ligeras.

Las condiciones invernales se acentuarán al inicio de la próxima semana, cuando el frente frío 19 continúe desplazándose hacia el sureste.