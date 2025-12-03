Inversión fija modera caída en septiembre por mayores gastos en maquinaria

En septiembre del 2025 la formación bruta de capital fijo realizada en territorio mexicano (inversión fija) desaceleró su ritmo de descenso, al contraerse 0.3% respecto de agosto, luego de que ese mes tuvo un desplome mensual de 3%, de acuerdo con cifras reportadas este miércoles por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

La caída más moderada se debió a una mejora en los gastos de maquinaria y equipo, que subieron 1.9%, impulsados por el componente de producto importado, que tuvo un aza de 3.8 por ciento. El componente de producto nacional descendió 0.5 por ciento.

En tanto, los gastos en construcción descendieron 2.6%, reflejando deslices de 3.9% en el componente residencial y de 0.9% en el no residencial.

La caída mensual de la inversión fija implicó una contracción interanual de 8.4%, que se convirtió la treceava del indicador al hilo, si bien fue ligeramente menor respecto de la de 9.4% de agosto.

De enero a septiembre la variable arrastra una caída de 7.6%, que contrasta con el avance de 5.9% que tuvo en el mismo lapso del 2024.

Comparativo retador

El desplome refleja un comparativo difícil, ya que en el 2023 y en el 2024 la inversión fija alcanzó niveles récord, logrados gracias a un firme impulso de la inversión pública por proyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Del lado privado, un factor revulsivo fue también el optimismo por el papel de México en la relocalización de capacidad productiva de empresas estadounidenses hacia Norteamérica, desde China.

Para este 2025, el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno recortó significativamente su gasto de inversión, ante la necesidad de reducir el déficit fiscal, que alcanzó un nivel equivalente a 5.9% del PIB durante el último año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, una cifra no vista en 30 años.

De forma que a septiembre, la inversión pública arrastra una caída de 20.2% (versus un crecimiento de 40.5% en el 2024) y la privada, una de 5.2% (vs un alza de 1.1% en el 2024).