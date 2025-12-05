Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen en Washington, ¿sobre qué hablaron?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió la tarde de este viernes con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, después del Sorteo del Mundial 2026 celebrado más temprano en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington D.C.

Se trata del primer encuentro cara a cara entre Sheinbaum y Trump, ya que ambos mandatarios no pudieron reunirse en el mes de julio, durante el encuentro de líderes del G7, celebrado en Alberta, Canadá.

"En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos" dijo la mandataria mexicana en su cuenta de la red social X.

Sheinbaum detalló que durante su conversación con ambos mandatarios se acordó seguir "trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos".

La reunión de Sheinbaum con Trump y Carney ocurre en el marco de la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Canadá y México, se han visto amenazados por la vasta ofensiva proteccionista mundial lanzada por el presidente estadounidense. El desafío para los dos vecinos de Estados Unidos es renegociar términos los más favorables posibles en el marco de ese tratado.

Sheinbaum Pardo y Trump han sostenido 9 llamadas desde que se anunció su victoria electoral y el regreso a la Casa Blanca del magnate republicano, la mayoría han sido para tratar temas comerciales y arancelarios, y en al menos tres de las comunicaciones -3 de febrero, 6 de mayo y 31 de julio-, Sheinbaum logró el aplazamiento de la aplicación de los aranceles de Trump.

"Hemos trabajado estrechamente con estos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido extraordinarias", dijo el presidente estadounidense sobre el Mundial de futbol que se realizará el próximo año en distintas sedes a lo largo de América del Norte.

La presidenta de México participó junto con Trump y Carney en un sorteo simulado en el que cada uno sacó el nombre de su país.

La delegación mexicana que viajó a Washington para el sorteo del Mundial 2026 fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien estuvo acompañada por Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial 2026. A este grupo se sumaron también los gobernadores de Nuevo León y Jalisco, Samuel García y Pablo Lemus, respectivamente, cuyas entidades figuran entre las tres sedes mundialistas en territorio mexicano.

Todos ellos compartirán espacio con representantes de las 16 ciudades anfitrionas del torneo en Norteamérica.

Además, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, sede inaugural del Mundial 2026, asistió al sorteo para conocer qué selecciones jugarán en la capital. La comitiva se completa con Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX y comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, junto con figuras del ámbito deportivo mexicano presentes en los encuentros previos al evento. En conjunto, la delegación busca fortalecer la coordinación y la proyección internacional de México rumbo a la Copa del Mundo.

Tras las actividades programadas en Washington, la presidenta Sheinbaum regresará a México ya que recientemente convocó a sus simpatizantes a acudir a un encuentro en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar los 7 años de la Cuarta Transformación, el cual se realizará el próximo sábado 6 de diciembre a las 11:00 horas.