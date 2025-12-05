Delegaciones de EU y Ucrania preparan tercer día de conversaciones el sábado en Miami

Los negociadores de Ucrania y los emisarios del presidente estadounidense Donald Trump tendrán una tercera jornada de conversaciones este sábado en Miami, Florida, anunciaron en un comunicado en el cual destacaron que avanzar hacia un acuerdo de paz depende de Rusia.

Estados Unidos lleva semanas intentando que Kiev y Moscú acepten un plan elaborado por Washington para acabar con las hostilidades. El primer borrador fue enmendado tras ser criticado por considerarse demasiado favorable a Rusia.

"Ambas partes coincidimos en que cualquier avance real hacia un acuerdo depende de que Rusia muestre un compromiso serio con una paz duradera, incluyendo pasos para una desescalada y el cese de las matanzas", declararon en un mensaje publicado en X por el enviado Steve Witkoff el viernes.

En el comunicado, el Departamento de Estado precisa que los participantes definieron "el marco de los acuerdos de seguridad (...) y las capacidades de disuasión necesarias para mantener una paz duradera".

Las delegaciones se reunirán el sábado para "seguir avanzando en las conversaciones" sobre el plan estadounidense para poner fin a la guerra con Rusia.

Del lado estadounidense, el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, participan en las conversaciones cerca de Miami. Por parte ucraniana, se trata del negociador Roustem Oumerov y del general Andreï Hnatov.

Desde la presentación del plan estadounidense hace casi tres semanas, se han organizado varias rondas de conversaciones con los ucranianos en Ginebra y en Florida para intentar modificar el texto a favor de Kiev.

No se han filtrado muchos detalles del plan enmendado pero, para Kiev, la primera versión era muy favorable a Rusia.

El documento también fue presentado el martes durante una reunión de los emisarios estadounidenses con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú.

"Diálogo amistoso"

En su comunicado, el Departamento de Estado precisa que los participantes "discutieron los resultados" de la reunión en Moscú y que Oumerov reafirmó que la prioridad de Ucrania era llegar a un acuerdo "que proteja su independencia y soberanía".

Tras la reunión en la capital rusa, el Kremlin aseguró que se habían logrado avances, pero que aún quedaba "mucho trabajo" por hacer para llegar a una solución del conflicto iniciado en febrero de 2022.

El asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó este viernes que las conversaciones de esta semana en Moscú se desarrollaron en un ambiente cordial y celebró la presencia del yerno de Trump.

Putin y Witkoff sostuvieron un "diálogo realmente amistoso y se entienden bien", declaró Ushakov a la televisión estatal rusa y afirmó que la presencia de Kushner es muy "útil".

La intensa actividad diplomática, no ha logrado frenar los combates. La Fuerza Aérea de Ucrania reportó que Rusia envió 137 drones a territorio ucraniano por la noche, de los cuales 80 fueron derribados.

En varias regiones sigue habiendo cortes de electricidad por los bombardeos rusos contra instalaciones energéticas de las últimas semanas, según el Ministerio de Energía.

Mijailo Podoliak, un consejero de la presidencia ucraniana, apuntó en X que aunque "el proceso diplomático se esté llevando a cabo actualmente entre bastidores, (...) las posiciones están claras".

"Ucrania quiere el fin de la guerra y está dispuesta a hablar", señaló.