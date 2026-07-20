Papa se encarece hasta 100%: por qué se disparó su precio y cómo sortean los hogares esta alza

Si para los próximos días planeas cocinar sopa, puré, tacos dorados, tortilla o tortas de papa, te tenemos una mala noticia: el precio de este alimento milenario está por las nubes, alcanzando alzas históricas de hasta 100%, según un análisis de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

“El aumento del precio de la papa responde, principalmente, a una menor disponibilidad nacional provocada por la reducción de la superficie sembrada, afectaciones climáticas, retrasos en las cosechas y mayores costos de producción, y no a un crecimiento extraordinario del consumo”, argumenta la consultoría especializada en el sector agroalimentario.

De acuerdo con Juan Carlos Anaya, director general de GCMA, datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dan cuenta que, de julio de 2025 a igual mes de este año, el kilo de papa blanca se encareció de 28.78 a 58.00 pesos en la CDMX, un aumento de 101.5% para el consumidor.

Así se comportaron los precios de la papa blanca para el productor y consumidor, así como en la central de abasto.

Precio de papa blanca, pesos por kilogramo Alimento Concepto 7/06/25 - 11/07/25 06/07/26 - 10/07/26 Variación porcentual Papa blanca Precio pagado al productor en

Veracruz (GCMA). 7.90 25.75 225.9% Papa blanca Precio de mayoreo en central

​de abasto CDMX. 14.50 36.50 151.7% Papa blanca Precio de medio mayoreo en

​central de abasto CDMX. 16.00 38.80 142.5% Papa blanca Precio al consumidor Profeco

​CDMX. 28.78 58.00 101.5% Fuente: GCMA y Profeco.

¿Qué dicen las cifras del Inegi? Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirman un aumento histórico en el precio del tubérculo. En junio se encareció 66.75% de manera anual a nivel nacional, un aumento no visto en 35 años para un periodo similar.

GCMA detalla que el alza tiene su origen en el desequilibrio ocurrido durante 2025. La sobreoferta de ese año provocó que, en algunas regiones productoras, la papa llegara a venderse hasta en 1 peso por kilogramo, frente a costos estimados de producción cercanos a 8 pesos.

Estas pérdidas llevaron a numerosos productores a reducir o abandonar la siembra en 2026, disminuyendo la oferta disponible y generando las condiciones para el aumento actual de precios.

A este escenario se sumaron:

Retrasos en la entrada de las cosechas de Puebla, Veracruz y Estado de México.

Temperaturas elevadas y estrés hídrico en las principales regiones productoras.

Menores rendimientos y afectaciones en la calidad.

Incrementos en fertilizantes, agroquímicos, energía, transporte y financiamiento.

¿En cuánto se vende la papa en mercados y el súper?

En mercados populares de la CDMX se registra una limitada oferta de este alimento. “La papa blanca está prácticamente agotada y la que hay está muy cara”, comenta Estela, propietaria de un puesto al sur de la capital. Por ello optó por vender solo papa russet o morena.

“A la gente no le gusta esta papa, por su textura y porque dicen que no tiene sabor o es muy dulce, pero, al final, terminan comprando, a falta de la papa blanca”, comenta.

Armando sí tiene poca papa blanca en su establecimiento. El kilo lo ofrece en 55 pesos, cuando en 2025 estaba entre 20 y 28 pesos. “Traje poca, porque en la central (de abasto) también está cara, pero mucha gente de la pide”.

Éstos son los precios por kilo en el supermercado registrados el 17 de julio:

La Comer

Papa blanca: 52.90 pesos.

Papa russet 39.90 pesos.

Soriana

Papa blanca: 44.80 pesos.

Papa morena: 19.90 pesos.

Chedraui

Papa blanca: 64 pesos.

Walmart

Papa blanca: 66 pesos.

¿Cuán van a bajar los precios de la papa?

“GCMA considera que la combinación de menor siembra, retrasos en las cosechas y costos elevados configura un problema estructural de oferta, por lo que los precios podrían tardar en regresar a los niveles observados antes de 2025”, expone.

Anaya señala que el ingreso gradual de nuevas cosechas ha estabilizado el mercado; sin embargo, la disponibilidad sigue siendo insuficiente para aliviar las presiones sobre los precios. Del otro lado, la demanda se mantiene sólida, permitiendo que las cotizaciones permanezcan en niveles históricamente elevados, pese a una ligera mejora en el abastecimiento.

Alza en papa pega a comercios pequeños

Comerciantes también se ven afectados por el encarecimiento del alimento. Antonia vende chicharrones y papas en rodajas y a la francesa. Hasta el momento no ha aumentado sus precios; sin embargo, sí sustituyó sus insumos. “Por la escasez y el costo”, compró papa morena en lugar de blanca, lo cual le permite seguir operando como antes.

Si bien no ha tenido quejas de la calidad, sí nota que es una papa que necesita estar mayor tiempo en el fuego y lavarse mucho mejor.

Rolando vende hamburguesas, hot dogs y papas en un carrito. Tampoco ha subido los precios, pero reconoce que sí sirve menos producto. “Es una forma de compensar un poco los precios”.

¿Qué hacen los hogares para sortear la papa cara?

Hortencia considera que el tubérculo no es un alimento esencial de la cocina, como sí lo es el jitomate; sin embargo, dice, sí es de lo más consentido en casa.

Ella opta por comprar pocas piezas, las que necesita, para no quedarse con el antojo, “el problema es que no se encuentra fácilmente en el mercado”.

Armando opta por comprar papas congeladas o puré enlatado, “pero no es lo mismo”. Mari consume papa morena, “aunque no sabe igual”, mientras que otros hogares deciden, mientras baja de precio, cocinar platillos que no requieran el alimento.