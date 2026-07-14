Canasta alimentaria 2026: Comer fuera de casa y comprar papa, lo que más cuesta hoy

En el sexto mes de 2026, los productos y servicios alimenticios que más contribuyeron al incremento anual del costo de la canasta alimentaria, tanto en el ámbito rural como el urbano, fueron los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, la papa y el jitomate, pese a que su precio ha disminuido.

Así lo estableció el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la actualización de la Líneas de Pobreza en México para junio de 2026, utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor como Base de cálculo.

Esta información sirve como un referente monetario esencial para medir el bienestar y la situación social tanto en entornos rurales como urbanos.

De manera detallada informó sobre estos tres servicios y productos:

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar: Este rubro fue el que tuvo la mayor incidencia relativa en el aumento del costo de vida, representando 44.9% de la variación en zonas rurales y 41.8% en zonas urbanas. Su precio registró un incremento anual de 6.3 por ciento. Papa: Fue el producto que mostró el mayor encarecimiento porcentual, con un aumento anual en su precio de 66.7%. Su impacto en la variación del costo total de la canasta fue de 34.6% en el ámbito rural y de 23.9% en el urbano. Jitomate: Este producto tuvo un incremento anual de precio de 19.4%. Contribuyó a la variación anual de la canasta con una incidencia de 21.7% en zonas rurales y de 10.4% en zonas urbanas.

Por otro lado, si se analiza únicamente la variación mensual correspondiente a junio de 2026, los alimentos con mayor incidencia en el cambio de precios fueron el jitomate, el chile y el huevo de gallina (blanco y rojo). En este caso, el jitomate y el chile afectaron más al ámbito urbano, mientras que el huevo de gallina tuvo una mayor repercusión en el ámbito rural.

¿Cuáles fueron los rubros de la canasta no alimentaria que más afectaron el costo de vida?

Por otra parte, los rubros de la canasta no alimentaria que más afectaron el costo de vida, debido a su mayor incidencia en el cambio anual de las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI), varían según el ámbito geográfico:

En el ámbito rural: Los servicios y bienes no alimentarios con mayor impacto fueron el transporte público , que registró un aumento anual en su precio de 8.1% y una incidencia relativa de 14.8% , seguido por el rubro de cuidados personales , con un incremento de 3.8% y una incidencia de 7.7% .

Los servicios y bienes no alimentarios con mayor impacto fueron el , que registró un aumento anual en su precio de y una incidencia relativa de , seguido por el rubro de , con un incremento de y una incidencia de . En el ámbito urbano: El rubro de mayor peso también fue el transporte público, con un alza anual de 7.5% y una incidencia de 10.1%. El segundo factor más relevante fue educación, cultura y recreación, cuyo precio subió un 5.8%, representando 9.5% de la variación anual en este sector.

Además, al analizar la variación mensual de junio de 2026 para ambos ámbitos, después de la canasta alimentaria, los rubros que mostraron una mayor incidencia en el costo de vida fueron prendas de vestir, calzado y accesorios, así como los artículos de esparcimiento, teniendo estos últimos un impacto más marcado en las zonas urbanas.

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