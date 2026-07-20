WTI sube 18.6% en julio; conflicto en Medio Oriente se recrudece

Los precios del petróleo cerraron el lunes con un alza de más de 1%, ya que la presión derivada de las esperanzas de que se reanuden las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se veía contrarrestada por la declaración de un bloqueo naval contra Arabia Saudita por parte de los hutíes de Yemen.

El conflicto en Medio Oriente se recrudeció durante el fin de semana: Estados Unidos llevó a cabo su novena noche consecutiva de ataques contra Irán, mientras que Kuwait y Baréin, aliados de Washington, informaron de nuevos ataques iraníes.

Los futuros del Brent cerraron con un alza de 1.12 dólares, o 1.3%, a 89.22 dólares el barril, tras tocar los 91.42 dólares, su máximo desde el 11 de junio.

El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzó 74 centavos, o 0.9%, a 83.23 dólares, tras alcanzar su nivel más alto desde el 12 de junio, en 85.39 dólares.

Por su parte, la mezcla mexicana de exportación cerró en 78.92 dólares por barril, una alza de 1.61% o 1.25 dólares.

En lo que va de julio el WTI ha subido 18.59%, el Brent gana 21.98% y el crudo mexicano tiene un incremento de 17.44 por ciento.

Los mediadores presentaron a Irán una propuesta para rebajar la tensión en el conflicto con Estados Unidos, en la que se sugiere un alto el fuego de 10 días con el fin de encontrar formas de reactivar el acuerdo provisional alcanzado el mes pasado, dijo el lunes a Reuters un alto cargo iraní.

“Aunque el conflicto sigue lejos de resolverse, la perspectiva de reanudar las negociaciones ha aliviado las preocupaciones inmediatas sobre nuevas interrupciones en el suministro de petróleo y el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz”, dijo Daniela Hathorn, analista sénior de Mercados de Capital.com.

Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, anunciaron el lunes que impondrían un bloqueo naval a Arabia Saudita, lo que abre un posible nuevo frente contra Estados Unidos en su guerra con Irán y aumenta la amenaza para el suministro energético mundial y el comercio fuera del golfo Pérsico.

“Si no hay un alto al fuego y el estrecho de Ormuz permanece cerrado en su mayor parte, al tiempo que se intensifica la amenaza hutí al transporte marítimo por el mar Rojo, el riesgo de un repunte significativo de los precios del petróleo sería considerable”, señaló Jorge León, jefe de Análisis Geopolítico de Rystad Energy. León añadió que unos 2.5 millones de barriles por día de petróleo saudita se ven amenazados por los hutíes.

Sin embargo, una cantidad récord de crudo en el mar, estimada en unos 1.350 millones de barriles, podría limitar la próxima fase de alza de los precios del petróleo, dijeron analistas de Kpler en una nota.

Se intensifican ataques

El mercado incorporó que el fin de semana continuó el intercambio de fuego entre Irán y Estados Unidos; sin embargo, reportes señalaban que ambas naciones siguen en contacto mediante mediadores.

Las esperanzas de que las negociaciones de paz avancen hicieron que el petróleo cotizara plano en las primeras horas de la sesión del lunes. No obstante, el presidente estadounidense Donald Trump declaró más tarde en redes sociales que Irán pagará “con creces” cualquier baja de soldados de su país.