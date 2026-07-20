PIB de México crecería menos de lo previsto; preocupa T-MEC

La economía de México crecería a un ritmo más lento de lo previsto inicialmente, este año y el próximo, ya que las preocupaciones sobre las normas comerciales con Estados Unidos (EU) siguen mermando la inversión, según una encuesta de Reuters realizada a economistas.

La producción industrial se mantendrá débil a pesar del buen comportamiento de las exportaciones mexicanas y de la aplicación de medidas gubernamentales destinadas a compensar la disminución del gasto de capital privado, de acuerdo con los analistas.

Se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca 1.1% en el 2026 y 1.8% en el 2027, según la estimación mediana de 32 economistas encuestados entre el 13 y el 17 de julio.

Esto supone una revisión a la baja respecto a las estimaciones consensuadas de 1.5 y 1.9%, respectivamente, de una encuesta realizada en abril, lo que implica una recuperación más moderada tras el escaso crecimiento de apenas 0.5% registrado en el 2025.

La incertidumbre sobre el acuerdo comercial entre EU, México y Canadá aumentó a principios de este mes después de que Washington se negara a prorrogarlo por 16 años, optando por un plazo de 10 años con revisiones anuales.

Alberto Ramos, responsable de economía para Latinoamérica en Goldman Sachs, afirmó que las perspectivas generales para México “no son especialmente alentadoras”.

“Nadie parece estar entrando en pánico en este momento. Tenemos que esperar y ver cómo evolucionan las negociaciones comerciales. Esperemos que no se vean contaminadas por factores externos como la inmigración y otras cuestiones”, añadió.

De los 13 economistas que respondieron a una pregunta adicional sobre la distribución de los riesgos para sus previsiones sobre la economía mexicana durante el próximo año, nueve afirmaron que podría crecer más lentamente de lo esperado y cuatro, que lo haría más rápido.

Los flujos comerciales entre México y EU se mantendrán sólidos a medio plazo a pesar de la decisión, afirmó Elijah Oliveros-Rosen, economista jefe para mercados emergentes de S&P Global Ratings.

“Sin embargo, las renovaciones anuales, que podrían dar lugar a posibles cambios en el T-MEC, complicarán las decisiones de inversión a largo plazo en los sectores exportadores”, añadió.