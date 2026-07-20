Mark Carney responde a Donald Trump ante imposición de nuevos aranceles productos canadienses

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que defenderá la economía y a los trabajadores canadienses, luego de que el gobierno encabezado por Donald Trump anunció aranceles del 50% a los productos canadienses s en respuesta a la "discriminación" que atribuye Washington sobre algunas empresas estadounidenses.

El líder canadiense acusó a Estados Unidos de aplicar medidas comerciales unilaterales y de violar directamente el acuerdo de Norteamérica (T-MEC).

Carney describió a esta decisión como "medidas y amenazas a la soberanía canadiense", pero abrió la puerta a nuevas negociaciones.

"Reconociendo que Estados Unidos ha estado transformando todas sus relaciones comerciales, incluidas las cubiertas por el T-MEC, durante los últimos 18 meses, Canadá ha presentado una serie de propuestas detalladas e integrales para resolver esta disputa y modernizar el T-MEC", detalló el comunicado difundido por Carney en redes sociales.

El líder canadiense dijo que en su Gobierno está "dispuesto a intensificar estas conversaciones en las próximas semanas".

"Canadá está dispuesta a participar activamente para abordar los asuntos pendientes con Estados Unidos en beneficio mutuo de nuestros ciudadanos", dijo Carney, argumentando que "esta disputa comercial ha incrementado los costos para las familias, particularmente en Estados Unidos".

"Canadá cree en los beneficios del libre y justo comercio, como lo demuestra la firma por parte de nuestro nuevo gobierno de más de 20 nuevos acuerdos de cooperación económica y de seguridad", ha destacado el mandatario canadiense, tratando de diferenciar así a Ottawa de Washington.

Así y pese a su defensa del mercado libre, Carney reiteró el "derecho" de las autoridades canadienses a responder "con medidas similares" a las medidas de la Casa Blanca, prometiendo que su Ejecutivo "trabajará incansablemente y tomará todas las medidas necesarias para fortalecer su posición a nivel nacional y apoyar a los trabajadores, agricultores, empresas y familias canadienses".

El nuevo arancel anunciado por las autoridades estadounidenses comenzará a funcionar el 19 de agosto, durará 30 días y se ampara en la Ley de Aranceles, una norma de 1930, por lo que no es necesaria la aprobación del Congreso.

Considera que la política arancelaria de Canadá perjudica a las empresas automovilísticas estadounidenses y provoca una reducción significativa de las exportaciones de vehículos a Canadá al dar ventaja a productores de otros países.

"Considero necesario, apropiado y de interés público imponer aranceles adicionales 'ad valorem' del 50% a ciertos productos de Canadá", explicó.

"Estados Unidos, las empresas y trabajadores de Estados Unidos y el comercio de Estados Unidos sufren por los aranceles discriminatorios, desiguales e irracionales", dijo.

Entre los sectores afectados están el equipo eléctrico como frigoríficos y otra maquinaria, según el anexo de la normativa firmada este mismo lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump.