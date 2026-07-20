Se diluye el efecto del Mundial en la inflación; la presión vendrá de “El Niño”

El impacto que tuvo la Copa Mundial de Futbol sobre la inflación en México comienza a disiparse. Analistas de Barclays señalaron que los precios del alojamiento hotelero muestran una moderación y que las tarifas aéreas confirman con mayor claridad que el efecto temporal de haber albergado 13 partidos del torneo ya quedó atrás

En un análisis estimaron que de confirmarse sus previsiones, la inflación general de la segunda mitad de julio arrojaría una variación de 3.10% anual, que sería inferior a la cifra de la quincena anterior que fue de 3.18 por ciento.

No obstante advirtieron que que la inflación general seguirá mostrando presión al alza, hasta ubicarse en 4.1% a fines del 2026, debido principalmente al efecto que tendrá el fenómeno meteorológico “El Niño” en los precios de productos agrícolas y en los de ciertos alimentos.

Agregaron que esta presión alcista esperada para la segunda parte del año también reflejará el impacto del aumento anual del salario mínimo.

Según Barclays, la experiencia de años anteriores muestra que los aumentos al salario mínimo empiezan a reflejarse en los precios desde dos meses antes de entrar en vigor, sobre todo en restaurantes y hoteles.

Como se recordará, desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo comenzó una ruta ascendente que llegó a superar incrementos anuales de 20%, estrategia que se ha mantenido durante la gestión de su sucesora, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de la población de menos ingresos y reducir la desigualdad.

Consignaron que en México, el repunte de la inflación seguirá reflejándose en el indicador subyacente que es el que descuenta las variaciones de precios de productos que suelen ser volátiles.

El Niño en la perspectiva monetaria

De acuerdo con el análisis de Barclays, las autoridades monetarias tienen que tomar en cuenta el impacto que puede tener el fenómeno climático de “El Niño” para la inflación en la segunda parte del año.

Explicaron que el ajuste monetario y fiscal podría haber llevado a la economía a una brecha de producción negativa que ayudaría a mitigar los riesgos alcistas en la inflación.

Sin embargo, matizaron que si la inflación subyacente, excluyendo alimentos y energía, comienza a disminuir, el banco podría considerar las presiones relacionadas con “El Niño” como temporales sin necesariamente desencadenar una reacción.

Es tan relevante el impacto de los choques de temperatura y precipitaciones en los precios de alimentos, que el Banco de México lo ha documentado en investigaciones económicas.

En un documento de investigación del 2023, mostraron que las anomalías importantes en temperatura o lluvia elevan inmediatamente los precios alrededor de 2% y posteriormente pueden agregar entre 1 y 2.5% adicionales, dependiendo del momento del ciclo agrícola en que ocurre el fenómeno.

El impacto de menor productividad agrícola está relacionado con los cultivos de temporal y puede afectar significativamente el precio de varias hortalizas porque se ve reducido el rendimiento de los cultivos.

Esto ayuda a explicar porque cuando hay fenómenos climáticos importantes, suelen dispararse precios de productos como jitomate, chile, cebolla, calabaza entre otros.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) ha subrayado que “El Niño” altera regímenes de precipitación y temperatura en todo el mundo y puede afectar seriamente a la agricultura, la ganadería y la seguridad alimentaria al provocar sequías e inundaciones que dañan cultivos.