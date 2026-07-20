Gobierno refinanció deuda interna de México por tercera ocasión en el año

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que llevó a cabo exitosamente la tercera operación sindicada del año en la curva de rendimiento indexada a la inflación, mediante la emisión de una nueva referencia de Udibonos de 10 años por un monto equivalente a 6,763 millones de pesos.

La nueva referencia de Udibonos a 10 años, con clave de emisión S 370423 vence en abril del 2037, paga un cupón de 4% y ofrece un rendimiento de 4.60%, informó la dependencia encabezada por el secretario Édgar Amador Zamora.

El monto total en circulación del nuevo instrumento fue de 10,876 millones de pesos aproximadamente.

De manera complementaria, se realizó una operación de refinanciamiento por un monto total de 183,202 millones de pesos, que permitió extender en 3.64 años el plazo promedio de la deuda refinanciada.

“Dicha operación otorgó liquidez adicional a la nueva referencia de Udibonos de 10 años, por 4,113 millones de pesos”, aseguró la SHCP a través de un comunicado.

La dependencia detalló que como parte de la operación de refinanciamiento, se recompraron diversos instrumentos de deuda, incluidos Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos.

Del monto total refinanciado, 95,441 millones de pesos correspondieron a vencimientos del 2026; 21,894 millones de pesos a vencimientos del 2027, y 65,867 millones de pesos a vencimientos posteriores al 2028.

Hacienda resaltó que ambas operaciones contribuyen a optimizar el perfil de vencimientos de la deuda pública interna, fortalecer la estructura del portafolio del gobierno federal y mejorar las condiciones de liquidez y profundidad del mercado local.

Asimismo, dijo que estas acciones forman parte de la estrategia integral de manejo de pasivos y de actualización de referencias para el presente año, en plena alineación con el Plan Anual de Financiamiento del 2026.

Finalmente, la dependencia a cargo de las finanzas públicas recalcó que las condiciones obtenidas en ambas operaciones reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país.

Además, dijo, igualmente refleja el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad de la deuda pública, una gestión responsable de las finanzas públicas y el cumplimiento de los lineamientos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal de este año.

De acuerdo con información de Hacienda, al mes de mayo la deuda interna representaba 78% de la deuda total.