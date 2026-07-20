Firmas del S&P/BMV IPC se van sin meter gol en el Mundial de Futbol

Las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvieron un beneficio moderado y muy desigual durante el Mundial de la FIFA.

A nivel general, los índices reportaron balances modestos durante el Mundial debido a que el consumo interno se vio afectado por factores macroeconómicos ajenos al futbol.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la BMV, escaló 2.01% a 66,122.78 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, subió 2.14% a 1,333.03 unidades.

Entre las acciones que más cayeron están las del sector de alimentos y bebidas. Los papeles de Alsea, operadora de cadenas como Chili's, P.F. Chang's, Italianni's, entre otros, bajaron 13.89% a 41.40 pesos. También los de Arca Continental, retrocedieron 3.73% a 201.66 pesos.

Por el contrario, las acciones de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), dueña de la cadena de tiendas Oxxo ganaron 7.17 por ciento.

El sector comercio fue otro que presentó resultados negativos, como La Comer (-4.79%), Wal-Mart de México (Walmex) (-1.73%) y Chedraui (-0.73%).

Los grupos aeroportuarios apuntaron resultados mixtos durante el Mundial. Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) cayó 2.36% y Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) perdió 0.5 por ciento. Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), destacó con un alza de 8.42 por ciento.

Las acciones de Volaris aumentaron 6.95%, pero las de Aeroméxico retrocedieron 6 por ciento.

Menor crecimiento

Analistas de Banamex prevén que, durante el segundo trimestre, cuando se llevó a cabo parte del Mundial, las empresas reportarán una tasa de crecimiento anual del 13% contra el 15% del trimestre anterior. Para las empresas que pertenecen al S&P/BMV IPC, “se esperaría un sesgo neutral, debido a la publicación de ciertos indicadores económicos que siguen mostrando una trayectoria negativa para el crecimiento de la economía en México”.

“El tráfico de pasajeros de los grupos aeroportuarios registró retrocesos en junio pese al Mundial”, explicaron.

Expertos de S&P Global Market Intelligence, consideraron que el "efecto Mundial ha inyectado un dinamismo vital a la economía mexicana, impulsando el crecimiento de las ventas manufactureras a su nivel más alto en 27 meses y sacando al sector de un letargo de casi un año”.

“Respecto al beneficio financiero para las empresas, éste fue menor al anticipado, ya que el efecto fue muy acotado a ciertas empresas, en ciertos formatos y por un tiempo muy limitado”, escribió Antonio Hernández Vélez, director de Análisis Fundamental en Actinver.