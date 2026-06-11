Precio del jitomate y la papa disparan el costo de la canasta básica en México

El precio del jitomate y la papa fueron un duro golpe al bolsillo de los mexicanos. Durante mayo de 2026, el encarecimiento de estos dos productos básicos tuvo un impacto directo y significativo en el costo de vida en México, elevando el valor de la canasta alimentaria.

De acuerdo con la más reciente actualización de las Líneas de Pobreza en México, el costo de los alimentos en la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos aumentó muy por encima de la inflación general anual (3.9%), situándose en un 6.3% en zonas rurales y un 6.9% en zonas urbanas.

A continuación, desglosamos cómo afectó cada producto al gasto familiar.

El precio del jitomate se duplica en un año

El jitomate se coronó como el producto con el mayor impacto al alza en el costo de la canasta alimentaria.

Incremento anual: Registró un impresionante aumento de precio del 99.2% .

Registró un impresionante aumento de precio del . Impacto por zonas: Fue el responsable directo del 53.7% de la variación anual del costo alimentario en el ámbito rural y del 34.7% en el urbano.

La papa: El segundo dolor de cabeza para el presupuesto

La papa se posicionó entre los tres rubros con mayor incidencia al alza, solo detrás del jitomate y de los alimentos consumidos fuera del hogar.

Incremento anual: Su precio se disparó un 57.3% .

Su precio se disparó un . Impacto por zonas: Representó el 14.2% de la variación anual en la canasta rural y el 13.3% en la urbana.

¿Quién sufre más el alza de precios?

Aunque el golpe al bolsillo es generalizado, los datos demuestran que el mayor impacto relativo se vive en las zonas rurales, donde la dependencia a estos componentes de la canasta básica es más alta.

El gasto mensual por persona (en pesos mexicanos) destinado únicamente a cubrir estos dos productos dentro de la canasta de pobreza extrema se distribuyó de la siguiente manera en mayo de 2026:

Gasto mensual por persona Producto Gasto Mensual Rural (por persona) Gasto Mensual Urbano (por persona) Jitomate $124.44 $116.88 Papa $44.97 $61.14

Este encarecimiento focalizado en el sector agropecuario explica por qué, a pesar de que la inflación general parece controlada en un 3.9%, las familias mexicanas de menores ingresos sienten una presión económica mucho mayor al momento de hacer el súper o ir al tianguis.

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