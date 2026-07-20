Alphabet anuncia nuevo chip para IA

Las acciones del gigante tecnológico estadounidense Alphabet operaron al alza el lunes tras conocerse que está desarrollando un nuevo chip para Gemini, su asistente de inteligencia artificial.

El nuevo chip para servidores, denominado internamente "Frozen v2", está diseñado para ejecutar los modelos de Gemini de manera más eficiente.

El chip integraría de forma permanente partes de la arquitectura de Gemini en el silicio, reduciendo el número de cálculos y la cantidad de movimientos de datos necesarios para responder a las consultas.

Las acciones de la compañía subieron 1.50% en el Nasdaq, a 351.99 dólares, evitando su tercer descenso consecutivo.

Un juez federal en Estados Unidos frenó la adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount Skydance, en respuesta a una demanda presentada por 12 fiscales generales estatales, quienes argumentan preocupaciones en materia de competencia.

El acuerdo entre Paramount y Warner ha sido revisado por la Unión Europea y el Reino Unido, que establecieron una nueva fecha límite provisional para el 22 de julio.

El retraso en la aprobación de la fusión representa un riesgo financiero para Paramount, quien incluyó en su propuesta de adquisición una tarifa por demora que se aplicaría si la operación no se cierra después del 30 de septiembre.

Las acciones de Paramount cayeron 2.06% el lunes, en tanto que Warner Bros. Discovery retrocedió 3.59 por ciento.

AliExpress, la filial de comercio electrónico de la minorista de origen chino Alibaba, recibió una multa récord de 550 millones de euros (628 millones de dólares) por parte de la Comisión Europea por presuntamente no haber impedido la venta de productos ilegales y perjudiciales.

La Comisión Europea dijo que AliExpress no fue capaz de impedir la venta tanto de artículos falsificados, como juguetes inseguros y cosméticos peligrosos, los cuales seguían anunciándose en la plataforma a pesar de no cumplir con las normas oficiales.

La sanción impuesta a la compañía de comercio electrónico de origen chino es la mayor impuesta hasta la fecha por la Unión Europea en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que exige a grandes plataformas que evalúen y mitiguen los riesgos de la difusión de contenido y productos ilegales.

El voluntariado de Transportes UTEP San Luis Potosí, que dirige Ricardo Treviño, llevó a su equipo a participar en actividades con impacto directo en la comunidad dentro de Voluntarios en AXION 2026.

Como parte de esta iniciativa, colaboradores de la firma se sumaron a una jornada de reforestación en la región Bajío junto con equipos de Querétaro y Guanajuato, donde plantaron alrededor de 350 árboles.

Además de la labor ambiental, el grupo potosino formó parte de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la Escuela Primaria Manuel José Othón, con acciones para mejorar las instalaciones del plantel.

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