Además del jitomate, ¿cuáles son las 10 frutas y hortalizas que más están golpeando tu bolsillo?

En los primeros cinco meses del año, las frutas y hortalizas se encarecieron 13.69%; sin embargo, algunos alimentos registraron alzas mayores a 100% lo cual se convirtió en un verdadero golpe al bolsillo de los hogares mexicanos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).

La inflación nacional acumulada de enero a mayo fue de 1.74%; es decir, el precio de las frutas y hortalizas aumentó casi ocho veces más, un fenómeno que se podría extender en los siguientes meses a causa del fenómeno natural El Niño, de acuerdo con Paulina Anciola, analista de Banamex.

¿Cuáles fueron los 10 productos, de este rubro, que más se encarecieron en los primeros meses de 2026? Sin duda alguna, el jitomate se convirtió en un alimento de lujo para muchas familias.

A mayo, su precio registró un aumento de 106.06%, luego de que en algunos supermercados llegó a venderse en casi100 pesos el kilo. Si bien ya muestra una moderación en su precio, aún sigue por arriba de los niveles promedio, que rondan entre 10 y 20 pesos el kilogramo.

Actualmente se vende, en mercados de la capital del país, entre 15 y 35 pesos, dependiendo el tipo y la calidad del producto, aunque en supermercados aún se encuentra entre 25 y 50 pesos.

El jitomate se encareció por la menor oferta que existe en el mercado, debido a que Estados Unidos está importando más producto del promedio, porque hubo heladas en Florida y no se dio la producción que esperaban. A la par, en México se registró una de plaga en la siembra y cosecha del alimento. Ante ello, el gobierno federal se vio en la necesidad dialogar con productores e intermediarios para frenar el aumento que llegó a registrar.

Otro producto que subió de manera importante fue la papa. A mayo registró un aumento acumulado de 79 por ciento. De acuerdo con Tío Central, plataforma de información comercial especializada en el ecosistema de las centrales de Abasto de México, el aumento se debe a la menor oferta que hay en el mercado, lo cual generó precios históricos en en este mercado mayorista.

Otros alimentos con alzas importantes son chile poblano, limón, plátano, zanahoria y manzana.

Frutas y hortalizas que más se encarecieron en enero-mayo Alimento Var % acumulada

a mayo Alimento Var % acumulada

a mayo Jitomate 106.06% Zanahoria 11.51% Papa y otros tubérculos 79.00% Manzana 10.64% Chile poblano 72.08% Chayote 8.32% Limón 25.69% Pepino 4.75% Plátano 11.64% Naranja 4.19% Fuente: Inegi

Ven encarecimiento de agropecuarios por El Niño

Paulina Anciola estimó que el impacto de El Niño presionará la inflación en los siguientes meses, particularmente alimentos como frutas y hortalizas.

¿Qué es el fenómeno El Niño? El Niño y La Niña son las fases opuestas de un patrón climático natural que ha estado activo en el Pacífico durante miles de años y aparece en intervalos irregulares, normalmente entre dos a siete años y dura entre nueve y 12 meses.

El Niño se caracteriza por un calentamiento de las temperaturas superficiales oceánicas en el Pacífico, lo que tiene un impacto sobre el clima global en promedio durante por un año, influyendo en las lluvias —incrementando el riesgo de inundaciones — y en las sequías —lo que aumenta el riesgo de incendios, así como otros eventos extremos —.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se espera que se desarrolle nuevamente un evento de El Niño durante este año. La última actualización señala que las temperaturas de la superficie del mar están aumentando rápidamente, lo que apunta a un regreso de las condiciones de este fenómeno alrededor de mayo – julio de este año.

¿Cuál será el impacto en la inflación? La especialista señala que el efecto negativo más inmediato se registra a través de afectaciones a la oferta agrícola ante pérdidas de producción de cultivos por sequías e inundaciones, que presionan los precios de estos bienes al alza. También, el calentamiento oceánico afecta la biodiversidad marina y desplaza cardúmenes, lo que presiona la oferta pesquera.

El impacto, dice la analista de Banamex, es distinto en cada región del país; sin embargo, El Niño podría sumar 0.5 puntos porcentuales a la inflación general en 2026.

“El principal impacto de El Niño sobre la economía mexicana sería a través de mayores precios de agropecuarios. Este se concentrará en el subíndice de frutas y verduras, con una transmisión ligeramente rezagada hacia el subíndice de pecuarios, conforme la escasez de forraje y agua en la temporada de verano se refleje en costos de producción”, señaló.

Esto implica que, quizá productos como el jitomate, la papa, el chile poblano y el limón, entre otros, pueden seguir subiendo de precio en la segunda parte del año.

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