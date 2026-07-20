Reporte de Alsea a la Bolsa, refleja un mal primer semestre del año

Las acciones del operador de restaurantes Alsea registran un descenso mayor al 23% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en lo que va de 2026, con lo que tiene la segunda baja más pronunciada de las 35 empresas del S&P/BMV IPC.

Analistas consideraron que los principales factores que lastran los papeles de la empresa que opera marcas como Starbucks y Domino's Pizza, son las expectativas del segundo semestre, el Mundial de Futbol menos favorable de lo esperado y el impacto de factores externos como la guerra en Medio Oriente.

Los papeles de la firma cerraron el lunes con un descenso de 0.12% a 41.4 pesos por unidad, su menor nivel desde 22 de abril de 2025, cuando cerró en 39.88 pesos.

En lo que va del presente año, sus títulos registran un fuerte descenso de 23.15 por ciento.

Alsea es la segunda perdedora después de Chedraui que presenta una caída de 26.91% a 90.43 pesos por acción en lo que va del año.

Antonio Hernández Vélez, director de Análisis de Actinver, comentó que el impacto es por las expectativas para la segunda mitad del año, por factores externos y diversos eventos como el conflicto de Medio Oriente.

“Mientras la temporada de reportes del segundo trimestre del año comienza, el impulso positivo esperado del Mundial resultó menos favorable de lo anticipado, sumado a un entorno de consumo débil y presiones de costos específicas a ciertos sectores”, añadió.

Otros factores que también consideró fueron “el entorno macroeconómico y de consumo ha tenido una tendencia desfavorable, lo que ocasiona condiciones de demanda débiles, mientras los costos presentan presiones al crecer en algunas industrias por arriba de los ingresos”.

Consideró que las disrupciones por los conflictos geopolíticos continúan (Medio Oriente), por lo que la volatilidad en algunas materias primas puede impactar la rentabilidad. Mientras tanto, la competencia en algunos sectores se intensifica, limitando el crecimiento en ventas.

Utilidad cae cerca de 50%

Alsea presentó su reporte financiero al segundo trimestre de 2026 este lunes, en el cual se observó un panorama económico marcado por la volatilidad cambiaria y un consumo moderado en México.

A pesar de una ligera caída en las ventas totales, la empresa resaltó la fortaleza de sus canales digitales y el crecimiento en marcas como Chili’s y Domino’s Pizza. La utilidad neta bajó 48.5%, al pasar de 1,025 millones de pesos en el segundo trimestre de 2025 a 528 millones de pesos en el mismo periodo de este año.

Alsea destacó que el mal resultado fue debido a un ingreso no monetario generado por la revaluación de la deuda en dólares en el mismo periodo del año anterior.

Las ventas disminuyeron 0.9% a 20,990 millones de pesos en el segundo trimestre, desde los 21,184 millones que reportó en el mismo periodo del año pasado.

La baja en sus ventas se debió a la debilidad del consumo en México y a un efecto cambiario negativo durante el trimestre. Excluyendo el efecto de tipo de cambio, las ventas netas aumentaron 3.8 por ciento.

Christian Gurría, director general de Alsea, explicó que durante el segundo trimestre de 2026 se enfrentaron a un entorno de consumo retador en México. Alsea ajustó a la baja sus expectativas de crecimiento para el cierre de 2026, principalmente en lo que respecta a ventas y rentabilidad, debido a un entorno de consumo más débil y al impacto del tipo de cambio.

A pesar de la reducción en el crecimiento, mantuvo sin cambios sus planes de inversión y metas de apalancamiento. El CAPEX se mantiene en aproximadamente 5,500 millones de pesos y las aperturas totales, tienen el objetivo sigue siendo entre 180 y 220 nuevas unidades.

“En el II Trim. 26, los resultados de Alsea fueron débiles, afectados por un bajo consumo durante abril y mayo, aunque en junio se recupera por el desempeño de marcas como Domino’s y Chilis favorecidas por el Mundial, pero no fue suficiente para compensar la debilidad del trimestre”, escribieron analistas de Bx+.