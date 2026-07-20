Nuevo Congreso de Colombia asume funciones con primera prueba para De la Espriella

El nuevo Congreso de Colombia asumió funciones el lunes y tiene por delante una primera prueba para el presidente electo, Abelardo de la Espriella, un outsider sin partido que busca construir mayorías legislativas para sacar adelante sus reformas.

El legislativo, integrado por 284 congresistas, se perfila sumamente fragmentado frente a las políticas propuestas por el ultraderechista, que asumirá el poder el 7 de agosto tras derrotar a la izquierda en segunda vuelta con un discurso antisistema.

De la Espriella, un abogado millonario de 47 años, ha dicho que recurrirá a expedir decretos en caso de que el Congreso bloquee sus reformas.

El partido que más lo respaldó para vencer en el balotaje al izquierdista Iván Cepeda tiene una representación minoritaria de apenas cinco escaños en ambas cámaras.

El mayor bloque en el Congreso lo ostenta la izquierda bajo el liderazgo de Cepeda, que será senador y se declaró en "resistencia".

De la Espriella buscará tejer alianzas para llevar a buen puerto propuestas como recortar en un 40% el tamaño del Estado, atacar militarmente con mano dura a los grupos narcotraficantes y desmantelar el tribunal de paz surgido tras el acuerdo con la guerrilla FARC en 2016.

Su primera prueba será este mismo lunes, cuando los nuevos legisladores voten para elegir al presidente del Senado, entre uno de sus aliados y un representante del partido del expresidente Álvaro Uribe.

El poderoso exmandatario (2002-2010) se declaró a favor De la Espriella, un respaldo clave para lograr mayoría legislativa, pero la semana pasada tomó distancia con el nuevo gobierno.

En el ambiente hay "tensión" por un legislativo "fragmentado", dijo a la AFP Humberto Librado, director de ciencia política de la Universidad Javeriana.

Más temprano, el presidente saliente Gustavo Petro dio un discurso de despedida ante miles de personas en un barrio popular de Bogotá tras un desfile militar del Día de la Independencia.

Por su lado, el mandatario electo presenció la ceremonia militar en Medellín (noroeste), un bastión de la derecha.

"Seré el primer defensor de nuestros policías y soldados", dijo el ultraderechista ante unos 5.000 uniformados.