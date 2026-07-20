Se regionaliza la guerra en Irán

Es lamentable la incapacidad de la ONU para detener la guerra en Irán, Líbano y en otros países árabes. Esto a pesar de que ya se realizó un acuerdo entre el gobierno de Trump con el de Irán para hacer alto al fuego.

El gobierno de Irán aseguró que los ataques recientes del gobierno de Estados Unidos (EU) a Irán van en contra de la Carta de Naciones Unidas, por lo que debe cumplir con sus obligaciones y rendir cuentas por la agresión.

Trump continúa con sus ataques y ordena bombardear a Irán a “niveles nunca vistos” si él es asesinado. Sospecha de que hay un complot iraní para eliminarlo. Aun así, EU mantiene negociaciones con Irán para poner fin al conflicto. Abundan las declaraciones no confiables.

Pero además, EU impone, en medio de confusiones, un nuevo cerco naval en Ormuz y anunció una cuota por protección, misma que posteriormente fue cancelada. Trump se asume como guardián del estrecho, mientras que Irán anuncia que no permitirá intervención en esa vía. Paralelamente la ONU y la Unión Europea rechazaron el peaje anunciado porque no hay base legal. Brasil acusa a Trump de actuar como pirata.

Hay por parte de Trump y su aliado Netanyahu, considerado como criminal de guerra por la Corte Penal Internacional (CPI), una obsesión por acabar con Irán.

Para ambos no importa que la guerra se esté ampliando al responder Irán los ataques. La respuesta iraní ha sido disparar misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Qatar, Kuwait, Baréin y Jordania.

La base del comportamiento de Trump y de Netanyahu es el principio de que la ley del más fuerte es la mejor. Es contrario al Estado de derecho y el respeto a la comunidad internacional. Asociado al unilateralismo de Trump está su decisión de “desmantelar” la CPI que ha considerado a Putin y a Netanyahu como criminales de guerra.

EU, a pesar de que no forma parte del estatuto de Roma, el tratado que instituyó a la CPI, mantiene una relación hostil y sus miembros son objeto de sanciones estadounidenses. La posición de Trump contra la CPI está en contra del unilateralismo y el derecho internacional.

No tiene sentido preguntarse sobre lo que viene sino lo que existe. El escenario es muy peligroso, sobre todo para los países de Medio Oriente que ya están involucrados en una guerra absurda.

Hay por parte de Trump y su aliado Netanyahu, considerado como criminal de guerra por la Corte Penal Internacional, una obsesión por acabar con Irán.