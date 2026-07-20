Sector de Sofipos verá impactados sus números tras pase de Nu México al sistema bancario

El sector de las sociedades financieras populares (Sofipos) verá impactados sus números, una vez que Nu México, filial del gigante brasileño, pase de este gremio al sistema bancario local, algo que ocurrirá pronto.

Y es que hace poco más de una semana, Nu México recibió la autorización final, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para iniciar operaciones como banco en el país. A partir de esa fecha, cuenta con 30 días para concretar su transformación.

Mientras ello ocurre, Nu continúa operando bajo la figura de Sofipo. De hecho es la más grande de éstas, pues de los 219,446 millones de pesos de activos del sector a mayo pasado, la institución de origen brasileño tenía 120,017 millones, es decir alrededor de 55 por ciento.

El impacto del cambio

De esta forma, una vez que Nu México dé el salto de Sofipo a banco, el sector de financieras populares bajaría de 219,446 millones sus activos, a poco menos de 100,000 millones.

En cuanto a la cartera de crédito, a mayo pasado, de acuerdo con información de la CNBV, el sector de Sofipos registró un saldo de 98,257 millones de pesos, mientras que Nu México tenía 34,810 millones, poco más de una tercera parte.

En lo referente a la captación tradicional, el impacto sería mayor, ya que en el sector el saldo fue de 178,150 millones de pesos a mayo pasado, pero Nu tenía 101,930 millones, casi 60% del total.

Así, el saldo de la cartera de crédito del sector de las Sofipos se reducirá, con la salida de Nu México y su migración a banco, a 63,447 millones de pesos; y el de captación bajaría a 76,220 millones.

Cabe recordar que la figura de Sofipo, lo mismo que la de banco, permite captar recursos del público que, al mismo tiempo, sirven para fondear las actividades de la entidad. Es por ello que instituciones como Nu, en una primera instancia dio el salto a Sofipo y en breve lo hará a banco.

Al respecto, una de las diferencias entre Sofipo y banco, es que esta última figura garantiza los ahorros e inversiones del público por montos mucho mayores, de hasta por el equivalente a 400,000 unidades de inversión, que hoy son alrededor de 3.3 millones de pesos por ahorrador.

A finales del 2021, cuando Nu México entró al sector de las Sofipos tras la adquisición de la financiera popular, Akala, este segmento contaba con activos por arriba de los 30,000 millones de pesos. En este tiempo, otras entidades provenientes del ecosistema digital, como Stori y Klar, también se incorporaron al sector con la compra de otras instituciones, lo que ha impulsado los números del sistema de financieras populares.

Los planes de Nu México

Con más de 15 millones de clientes en el país, entre los planes de Nu México destaca una inversión, en el país, por 4,200 millones de dólares hacia el 2030.

“Recibir la autorización tras un proceso inédito de transformación de Sofipo a banco es un hito que no hemos alcanzado solos. Llegamos acompañados de millones de mexicanos que han depositado su confianza en Nu, y estamos listos para seguir construyendo con ellos la experiencia financiera que se merecen”, expresó recientemente Armando Herrera, CEO de Nu México.