¿Tu trabajo te está saliendo más caro de lo que ganas? Ahorra en transporte y comida en tu rutina

¿Alguna vez has hecho cuentas del dinero que gastas en transporte y alimentos durante los días de oficina? El regreso al trabajo presencial representó un duro golpe para el bolsillo de millones de mexicanos. Además del tiempo que se requiere para los traslados, el gasto diario en movilidad y comida alcanza montos inimaginables, incluso, en algunos casos, mayor al salario que se percibe al día.

El taxi para llegar a la oficina, el café y el pan de dulce de la mañana, la comida a domicilio y el antojo del día son desembolsos que poco a poco drenan tu cartera y es hora de que revises de cuánto es la fuga de dinero. Por supuesto que muchos son gastos esenciales, pero otros sólo son los llamados hormiga.

La clave, como siempre, está en hacer un presupuesto para ver cuánto estas gastando y eliminar todo aquello que te impide llegar con dinero al final de la quincena y engordar el cochinito.

De acuerdo con el informe Panorama Laboral 2026 de Pluxee, una persona puede desembolsar hasta 50,600 pesos anuales sólo en transporte, dependiendo el medio en que lo haga. Si a eso se suman los alimentos, que suelen ser cantidades relevantes, el monto es importante.

El gasto es tan relevante que, según el estudio, para 32% de los trabajadores el apoyo para movilidad y alimentación es el beneficio que más los motivaría a permanecer en su empresa.

¿Cómo ahorrar en los días de oficina?

Natali Lagarda, especialista en temas de ahorro y retiro, recomienda, como primer paso, hacer un presupuesto con especial énfasis en transporte y alimentación. Si bien no hay una cifra precisa de cuánto debemos canalizar a esos rubros, especialistas consideran que lo ideal es no gastar más de 30% de lo que se gana, para dejar margen a otros gastos esenciales como vivienda, salud, educación y alimentación del resto de la familia y de los fines de semana.

Un segundo punto es hacer una "lista realista" de lo que compras de manera frecuente, incluyendo café, snacks, cigarros y propinas, entre otros conceptos que consideres constantes.

Si lo que gastas supera lo que percibes al día o consideras que podrías ahorrar más, es necesario hacer ajustes en tus hábitos de consumo. “Muchos de estos gastos son hormiga y drenan poco a poco nuestra estabilidad financiera”, comenta la especialista.

En algunos casos, dice Daniel Urías, fundador de Cooltura Financiera, gastan, por ejemplo, 800 pesos al mes en taxis para ganarse un premio de puntualidad de 500 pesos. “Ese tipo de cosas pasan por no hacer un análisis a fondo de nuestro presupuesto y de lo que erogamos”.

Tips para ahorrar durante las jornadas laborales

No se trata de eliminar todo el gasto, sólo de hacerlo de forma ordenada y consciente. Una vez que ya detectaste cuánto debes ahorrar y los alimentos y servicios que puedes sustituir por otros más económicos, llegó el momento de actuar.

Éstos son algunos consejos básicos que puede ser la diferencia a final de la quincena.

Lleva café de casa o consume del que ponen en la oficina. En algunos centros de trabajo hay máquinas y sólo debes llevar las cápsulas que vas a usar; si bien implican un gasto adicional, éste será menor que adquirirlo en la cafetería de la esquina.

Prepara comida en casa, al menos para la mayoría de los días. Se vale salir a comer con los compañeros de trabajo o pedir comida a domicilio, pero que no se haga un hábito.

Si eres de los que compra cigarros sueltos debes saber que estás pagando 100% más de lo que cuesta una cajetilla. Lo ideal es dejar ese gustito, pero si es imposible, mejor compra la caja y lleva contigo sólo los que vas a consumir. Supongamos que fumas dos al día. Al mes (22 días laborales) gastarás 440 pesos si los compras sueltos (10 pesos cada uno). Por cajetilla ese gasto se reduce a 220 pesos, aproximadamente. debes saber que estás pagando 100% más de lo que cuesta una cajetilla. Lo ideal es dejar ese gustito, pero si es imposible, mejor compra la caja y lleva contigo sólo los que vas a consumir. Supongamos que fumas dos al día. Al mes (22 días laborales)(10 pesos cada uno). Por cajetilla ese gasto se reduce a 220 pesos, aproximadamente.

Las papitas de la tarde son un gasto hormiga importante, más si las compras en los puestos de la esquina. Si eres de los que no puede comer solo una, es mejor que compres cajas con empaques individuales en el súper y reducirás el gasto de manera importante.