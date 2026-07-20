Gasolina en EU regresa a 4 dólares por galón

El prcio de la gasolina en Estados Unidos subió por segunda semana consecutiva y está nuevamente por encima de los 4 dólares por galón, antela reanudación de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, así como por los ataques ucranianos a refinerías rusas.

En la última semana, la gasolina regular en Estados Unidos subió 14 centavos a 4 dólares por galón (18.42 pesos por litro), según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos y del club automovilístico AAA.

Esto mientras que el diésel ha vuelto a superar los 5 dólares por galón a nivel nacional (alrededor de 23 pesos por litro), según datos de la consultora GasBuddy.

De acuerdo con el club automovilístico AAA, fue en el curso de este lunes que el promedio de la gasolina en Estados Unidos superó el umbral de los 4 dólares por galón, esto mientras Irán afirmaba estar librando una “guerra a gran escala” con Estados Unidos y ambas partes intensificaban los ataques.

De esta manera, la gasolina regular ya subió 22 centavos en las últimas dos semanas, además de que se ha encarecido 26% desde el inicio de la guerra en Irán.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, afirmó que si bien la tensa situación entre Estados Unidos e Irán sigue afectando a los mercados, “el foco de atención se desplaza cada vez más del petróleo crudo hacia la capacidad mundial de refinado”.

Y es que aseguró que no solo el estrecho de Ormuz permanece cerrado, sino que además los continuos ataques ucranianos a refinerías rusas agravan aún más un panorama de suministro ya de por sí tensionado.

“Con el crudo WTI acercándose a los 85 dólares por barril en las operaciones del domingo por la noche, es probable que los mercados –sujetos a fluctuaciones cíclicas de precios– experimenten un nuevo repunte en los próximos días, por lo que los automovilistas deberían prepararse para un periodo más complicado”, dijo.

Riesgos políticos para Trump

El repunte de la gasolina en los últimos días subraya los riesgos políticos a los que se enfrenta el presidente estadounidense Donald Trump de cara a las cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre, pues la asequibilidad se perfila como una preocupación clave entre los votantes.

Los precios de la gasolina superaron el umbral de 4 dólares por galón en marzo, después de que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán provocaran la represalia de Teherán, que consistió prácticamente en el cierre del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el tránsito de energía.

Los precios mundiales del petróleo se dispararon tras el conflicto, lo que provocó un aumento en los precios de la gasolina en Estados Unidos. De hecho en mayo pasado, la gasolina regular alcanzó un máximo de 4.50 dólares. Antes de eso, la última vez que los precios superaron los 4 dólares por galón fue en el 2022, a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

Hace un año, el precio medio nacional de un galón de gasolina regular era de 3.14 dólares.

Los hogares estadounidenses experimentaron un respiro temporal en las últimas semanas, ya que los precios de la gasolina, que han estado afectando los presupuestos familiares, cayeron por debajo del promedio de 4 dólares por galón gracias a un acuerdo provisional entre Washington y Teherán.

Sin embargo, los combates se han reanudado en las últimas dos semanas, lo que nuevamente ha presionado al alza el precio de la gasolina.

Los hogares estadounidenses se han visto afectados por años de aumentos de precios, y la crisis de los precios de la energía de este año elevó la inflación a su nivel más alto en tres años.

Irán declaró el lunes que está librando una “guerra a gran escala” contra Estados Unidos, mientras Washington intensificaba sus ataques en toda la República Islámica. Irán, a su vez, continuó sus ataques en la región.

Por el momento, el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, tiene previsto viajar el lunes a la capital de Pakistán, país mediador, según informó una fuente paquistaní.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán también indicó el lunes que los intercambios diplomáticos con Estados Unidos, a través de mediadores, continuaban.

Sube en casi todos los estados

Según datos de GasBuddy, la gasolina regular subió durante la última semana en prácticamente los 50 estados de la unión americana. Aquellos en los que más subió fueron Arizona (36 centavos), Nebraska (26 centavos) y Michigan (23 centavos).

Los estados con los precios promedio más altos en todo Estados Unidos eran California, con un precio promedio de 5.44 dólares por galón; Hawái, 5.40 dólares por galón, y Washington 4.96 dólares.

Mientras que los estados con la gasolina más barata eran Indiana (3.35 dólares por galón), Oklahoma (3.53 dólares) y Mississippi (3.54 dólares).