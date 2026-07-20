Estados Unidos "finaliza" una nueva oleada de bombardeos sobre Irán

El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM)informó este lunes de que finalizó con una nueva oleada de bombardeos sobre territorio iraní, en la décima noche consecutiva de ataques.

"Hoy a las 16:00 horas (tiempo costa este), las fuerzas estadounidenses han iniciado una nueva ola de ataques contra Irán por orden del comandante en jefe", publicó el CENTCOM en redes sociales.

Cinco horas más tarde, el órgano castrense anunció la conclusión de esta oleada, asegurando haber atacado "centros de mando militar iraníes, capacidades marítimas, plataformas de lanzamiento de misiles y drones, y sistemas de defensa aérea".

Como en otras ocasiones, el Ejército estadounidense justificó estas operaciones con el objetivo de "degradar la capacidad de Irán empleada para seguir atacando buques mercantes que transitan en el estrecho de Ormuz".

A este respecto, las fuerzas norteamericanas aseguraron que el tráfico comercial "continúa por este vital corredor marítimo internacional", asegurando que, "desde principios de mayo, el CENTCOM facilitó el tránsito de aproximadamente 900 buques mercantes y 450 millones de barriles de petróleo crudo".

"Las fuerzas estadounidenses se mantienen en posición y preparadas para exigir responsabilidades a Irán por la agresión injustificada contra los marineros civiles que buscan transitar libremente por el estrecho", dijo el Mando Central, poco después de que la Guardia Revolucionaria iraní haya insistido --en un comunicado sobre incendios y explosiones en dos petroleros-- en que el estrecho permanece cerrado y en pedir que no se confíe en la información del CENTCOM.

Explosiones a lo largo del sur de Irán

Si bien hasta el momento no han trascendido informaciones de daños personales o materiales, medios iraníes han difundido informaciones sobre sucesivas explosiones en Bandar Abbas, Bandar Lengeh, Sirik y Qeshm (Hormozgan, frente al estrecho de Ormuz) y en Shiraz (Fars, provincia contigua al noroeste), así como en Bushehr, ciudad capital de la homónima provincia, también contigua a Hormozgan y que separa Fars de la costa.

Siguiendo por la costa sur iraní, la radiotelevisión estatal, IRIB, informó sobre múltiples explosiones en los puertos de Chabahar y Konarak, en la provincia de Sistán y Baluchistán, que hace frontera con Pakistán.

Por otro lado, en el oeste del país, el gobernador de la ciudad de Abdanan (en la interior provincia de Ilam, en el centro de la frontera con Irak), Behzad Nurmohamadi, aseguró a la agencia estatal IRNA que "el enemigo estadounidense ha lanzado un misil y atacado un punto civil en las montañas que rodean Abdanan", a donde se enviaron equipos de emergencia, si bien no se han registrado víctimas por el momento.