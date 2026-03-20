Las claves económicas de la semana (16 al 20 de marzo): De política monetaria y actividad económica

La penúltima semana de marzo estuvo marcada por indicadores económicos locales sobre consumo privado y la estimación de actividad económica, así como empleo en la industria manufacturera.

En tanto a nivel internacional, diversos bancos centrales, como el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos, entre otros dieron a conocer sus decisiones de política monetaria.

Conoce los indicadores económicos más importantes que se publicaron entre el 16 y el 20 de marzo, para que puedas desconectarte y disfrutar del fin de semana bien informado.

Actividad económica de México crecería 1.2% interanual en febrero: IOAE

La actividad ⁠económica de México se expandió un ⁠1.2% en febrero ⁠en relación a igual mes del año anterior, de acuerdo a las cifras preliminares emitidas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de su Indicador Oportuno ⁠de ⁠la Actividad Económica (IOAE).

En comparación con el mes anterior, la economía mexicana habría crecido un 0.1 por ciento.

Este reporte ofrece una estimación preliminar sobre el comportamiento de la economía nacional y permite anticipar la trayectoria del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), para medir la salud productiva.

Consumo privado apunta a la cautela en el inicio del 2026

En enero del 2026 el gasto en bienes y servicios de las familias en México cayó 0.6% en comparación con diciembre, con lo que habría vuelto a terreno negativo luego de su resiliente cierre del 2025, según estimaciones del Inegi.

En tanto, para febrero, el Inegi prevé un repunte mensual discreto de apenas 0.1%, lo que dejaría el consumo en un nivel todavía inferior al registrado durante el último mes del 2025, cuando tuvo una notable expansión de 1.2% en comparación con noviembre.

En los comparativos interanuales, la variable habría crecido 4.7% en enero y 3.5% en febrero, muestran los datos del Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP). Estos avances reflejan la debilidad que mostró el consumo al iniciar el 2025.

El IOCP ofrece una estimación econométrica adelantada del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

Empleo manufacturero muestra leve repunte en enero

En enero del 2026 el empleo en las actividades manufactureras desarrolladas en territorio mexicano tuvo un avance marginal de 0.2% en comparación con diciembre, con lo que hiló dos meses de avances.

El discreto repunte de diciembre y enero interrumpió una racha de 10 meses de caídas mensuales consecutivas.

El avance, sin embargo, es insuficiente todavía para poner en verde el comparativo interanual, que en enero marca un descenso de 2.5%, lo que significa que la variable hila ya 35 meses a la baja desde esta perspectiva.

De forma desglosada, se observaron incrementos mensuales en el empleo de 11 de las 21 ramas de actividad que mide la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Inegi.

Demanda externa impulsó el magro crecimiento del PIB del 2025

El magro crecimiento de 0.6% que tuvo el Producto Interno de México (PIB) durante el 2025 fue impulsado por la demanda externa, con todo y la política proteccionista que aplicó Estados Unidos que, sin embargo, terminó dándole ventajas arancelarias a México.

El año pasado las exportaciones de bienes y servicios de la economía mexicana creció 7%, mientras que las importaciones crecieron solo 3.1%, lo que se reflejó en una reducción de 20.1% del déficit comercial del país, de acuerdo con el más reciente reporte de los indicadores de la Oferta y Demanda Global Trimestral (ODGT) y el Indicador Trimestral del Ahorro Bruto, dado a conocer este viernes por el Inegi.

La demanda externa fue, así, el componente más dinámico de la demanda agregada del país. Al haber crecido más que las importaciones del país, el déficit comercial del país se redujo en 20%, por lo que pasó de restar a sumar al crecimiento económico (en el 2024 el déficit había crecido 1.8 por ciento).

OMC prevé una desaceleración del comercio mundial este año

La Organización Mundial del Comercio (OMC) rebajó esta semana las expectativas de crecimiento del comercio mundial para 2026 al 1.9%, frente al repunte del 4.6% experimentado en 2025, debido a la normalización de las transacciones por el aumento en los productos relacionados con la IA y la anticipación de las importaciones para evitar los aranceles.

El volumen del comercio mundial de mercancías espera elevarse hasta el 2.6% en 2027, según el último informe de la OMC que, sin embargo, no ha tenido en cuenta las posibles consecuencias que la crisis energética por el conflicto de Irán puedan volcarse en la economía mundial en un escenario todavía incierto.

El informe adelanta que el crecimiento del comercio de servicios comerciales se moderará al 4.8% en 2026 después del aumento del 5.3% de este año, aunque, al igual que la proyección general, prevé acelerarse hasta el 5.1% en 2027. Por su parte, las transacciones de bienes y servicios aumentarán en 2026 un 2.6%, dato también menor al 4.7% de 2025.

La Reserva Federal mantiene su tasa sin cambios

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) sostuvo la pausa en el ciclo de recortes y dejó sin cambio la tasa, en el rango que va de 3.50% y 3.75 por ciento.

En una decisión tomada por mayoría, con el voto del gobernador Stephen Miran a favor de recortarla en 25 puntos base, explicaron que la tasa de desempleo ha cambiado poco y la inflación se mantiene elevada y por arriba del objetivo puntual, que es 2 por ciento.

Bancos centrales coinciden en no mover sus tasas

Además de la Fed de Estados Unidos, esta semana, los bancos centrales de la Unión Europea, Canada, Japón, Inglaterra y Suecia decidieron mantener sin cambios sus tasas de referencia ante los conflictos en Oriente Medio.

En la reunión de dos días que finalizó el jueves, el Banco de Japón mantuvo sin cambios su tasa de interés de política monetaria a corto plazo en el 0.75 por ciento. El miembro del consejo Hajime Takata repitió una propuesta que ya había presentado sin éxito en enero para elevar las tasas al 1.0%, argumentando que Japón ya ha visto cómo la inflación alcanzaba de forma duradera el 2 por ciento.

En tanto, los nueve miembros del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra votaron por unanimidad mantener sin cambios los tipos de ⁠interés ante los riesgos de inflación.

El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra votó por 9 a 0 a favor de mantener el tipo de interés oficial en el 3.75%, informó este jueves el banco central.

En el caso del Banco Central Europeo (BCE), decidió mantener también su tasa de interés en 2% por sexta vez consecutiva, pese al aumento de los precios por la guerra en Oriente Medio, y recortó sus previsiones de crecimiento e inflación para este año.

Mientras que el Banco Central de Suecia también decidió no mover su tipo de interés de referencia para mantenerlo en 1.75%, tal ⁠y como se esperaba. La institución señaló que prevé que su tasa se mantendrá en este nivel durante algún tiempo

Rusia baja su tasa de interés hasta el 15%

A diferencia de la mayoría de las decisiones de política monetaria que se registraron esta semana, el Banco Central de Rusia decidió reducir en 50 puntos básicos su tipo de interés de referencia, que pasará a situarse en el 15%, en lo que supone el séptimo recorte de la tasa de referencia desde el máximo del 21% de junio de 2025 y su nivel más bajo desde diciembre de 2023, dejando abierta además la puerta a más recortes del precio del dinero en próximas reuniones.

Mientras que el Banco-Central de Australia subió este martes su tipo de interés oficial ⁠por segundo mes consecutivo, alegando que era necesario aumentar los costes de financiación para contener la inflación, aunque el estrecho margen de la votación sugiere que no es en absoluto seguro que se ⁠produzcan nuevas subidas.

Al concluir la reunión de política monetaria de marzo, el RBA subió su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos hasta el 4.1%, su nivel más alto en 10 meses, revirtiendo así dos de los tres recortes que realizó el año pasado. Cinco miembros del consejo votaron a favor de la subida, mientras que cuatro votaron en contra, en la decisión más reñida desde que se empezó a revelar el resultado de las votaciones.

Solicitudes semanales subsidio por desempleo caen inesperadamente en EU

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio por desempleo descendió inesperadamente la semana pasada, lo que apunta a condiciones estables del mercado laboral y a un repunte del crecimiento del empleo en marzo.

Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo estatales se redujeron en 8,000 a un nivel desestacionalizado de 205,000 para la semana que finalizó el 14 de marzo, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 215,000 solicitudes para la última semana.

El Gobierno introdujo nuevos factores estacionales para 2026 y revisó los factores estacionales de 2021 a 2025. Los factores estacionales son el modelo utilizado para eliminar las fluctuaciones estacionales de la serie. Los datos de solicitudes se revisaron de 2021 a 2025.

(Con información de Yolanda Morales, Octavio Amador, José Antonio Rivera y Belén Saldívar.)