El BCE mantiene su tasa en 2%, pero actuará si es necesario para amortiguar impacto de la guerra

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su tasa de interés en 2% por sexta vez consecutiva tras su reunión de este jueves, pese al aumento de los precios por la guerra en Oriente Medio, y recortó sus previsiones de crecimiento e inflación para para este año.

En sintonía con las expectativas de los analistas, la tasa directriz del BCE se mantuvo en 2% y el consejo de gobernadores declaró que está decidido a "garantizar la estabilización de la inflación en el objetivo del 2% a mediano plazo", informó la institución en un comunicado.

"(La guerra) tendrá un impacto significativo en la inflación a corto plazo debido al aumento de los precios de la energía", precisó el BCE. "Sus implicaciones a medio plazo dependerán tanto de la intensidad y la duración del conflicto como de cómo los precios de la energía afecten a los precios al consumo y a la economía".

"Una interrupción prolongada del suministro de petróleo y gas daría lugar a una inflación superior y a un crecimiento inferior a las previsiones de referencia", añadió el banco central. "El Consejo de Gobierno está dispuesto a ajustar todos sus instrumentos dentro de su mandato".

Los precios de la energía se han disparado desde que comenzó la guerra de Estados ⁠Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, ⁠lo que ha impulsado las apuestas de que la inflación se situará muy por encima del objetivo del 2% del BCE en cuestión de meses. Eso lo podría obligar a endurecer su política monetaria para evitar que la rápida alza de los precios se consolide.

La atención se centra ahora ⁠en la rueda de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a las 13:45 GMT, en la que los inversores analizarán minuciosamente sus comentarios sobre los factores que podrían desencadenar medidas de política monetaria.

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