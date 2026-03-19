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El BCE mantiene su tasa en 2%, pero actuará si es necesario para amortiguar impacto de la guerra
El Banco Central Europeo mantuvo su tasa de interés en 2% por sexta vez consecutiva, pese al aumento de los precios por la guerra en Oriente Medio, y recortó sus previsiones de crecimiento e inflación para para este año.
El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su tasa de interés en 2% por sexta vez consecutiva tras su reunión de este jueves, pese al aumento de los precios por la guerra en Oriente Medio, y recortó sus previsiones de crecimiento e inflación para para este año.
En sintonía con las expectativas de los analistas, la tasa directriz del BCE se mantuvo en 2% y el consejo de gobernadores declaró que está decidido a "garantizar la estabilización de la inflación en el objetivo del 2% a mediano plazo", informó la institución en un comunicado.
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"(La guerra) tendrá un impacto significativo en la inflación a corto plazo debido al aumento de los precios de la energía", precisó el BCE. "Sus implicaciones a medio plazo dependerán tanto de la intensidad y la duración del conflicto como de cómo los precios de la energía afecten a los precios al consumo y a la economía".
"Una interrupción prolongada del suministro de petróleo y gas daría lugar a una inflación superior y a un crecimiento inferior a las previsiones de referencia", añadió el banco central. "El Consejo de Gobierno está dispuesto a ajustar todos sus instrumentos dentro de su mandato".
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Los precios de la energía se han disparado desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo que ha impulsado las apuestas de que la inflación se situará muy por encima del objetivo del 2% del BCE en cuestión de meses. Eso lo podría obligar a endurecer su política monetaria para evitar que la rápida alza de los precios se consolide.
La atención se centra ahora en la rueda de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a las 13:45 GMT, en la que los inversores analizarán minuciosamente sus comentarios sobre los factores que podrían desencadenar medidas de política monetaria.
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