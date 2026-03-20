Bolsa mexicana cae 1.63% y ya pierde terreno en el año

Las bolsas de valores de México registraron fuertes descensos en la sesión de este viernes. Los índices retrocedieron en línea con sus pares del exterior, en medio de preocupaciones por la guerra en Oriente Medio y acumulando una tercera semana consecutiva de pérdidas.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, perdió 1.63% hasta 64,134.90 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 1.68% al nivel de 1,276.29 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, casi todos los valores cerraron con pérdidas. Los descensos fueron encabezados por las acciones de Genomma Lab, con 6.25% a 16.20 pesos, Kimberly-Clark de México, con 4.44% a 39.21 pesos, y Grupo México, que bajó 3.68% a 173.21.

"A diferencia de sesiones previas donde el mercado mostraba cierta resiliencia, en esta ocasión la presión fue más generalizada, sugiriendo que el mercado está comenzando a descontar un escenario más complejo", dijo Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

Los índices han mostrado debilidad a partir del estallido de la guerra. El S&P/BMV IPC registró su tercera semana consecutiva con pérdidas. Tras haber conseguido un avance cercano a 11% en los dos primeros meses del año, el índice pierde ahora 0.36% en lo que va del año.