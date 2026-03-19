Consumo privado apunta a la cautela en el inicio del 2026: Inegi estima caída de 0.6% en enero

En enero del 2026 el gasto en bienes y servicios de las familias en México cayó 0.6% en comparación con diciembre, con lo que habría vuelto a terreno negativo luego de su resiliente cierre del 2025, estimó este jueves el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Para febrero, el Inegi estima un repunte mensual discreto de apenas 0.1%, lo que dejaría el consumo en un nivel todavía inferior al registrado durante el último mes del 2025, cuando tuvo una notable expansión de 1.2% en comparación con noviembre.

En los comparativos interanuales, la variable habría crecido 4.7% en enero y 3.5% en febrero, muestran los datos del Indicador Oportuno del Consumo Privado. Estos avances reflejan la debilidad que mostró el consumo al iniciar el 2025.

Cabe recordar que el IOCP ofrece una estimación econométrica adelantada del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

“Mientras que el IMCP se publica nueve semanas después del mes de referencia, el IOCP presenta una primera estimación en dos semanas y una segunda, más precisa, en seis semanas”, explica el Inegi en el reporte mensual del IOCP.

El reporte del IMCP correspondiente al mes de enero del 2026 se publicará el próximo 6 de abril. Luego de debilitarse durante la segunda mitad del 2024, el consumo privado tuvo un tímido repunte durante la primera mitad del 2025, para después recuperar algo de fuerza en la segunda parte del año.

De enero a diciembre del año pasado creció 1.1%, con lo que pudo darle la vuelta al descenso acumulado de 0.7% que arrastraba a junio.

Sin embargo, el 2025 fue el quinto año consecutivo de desaceleración del indicador, luego de los saltos de 8.4%, 4.8%, 4.2% y 2.6% vistos en el 2021, 2022, 2023 y 2024, respectivamente.

En el 2025 jugaron a favor del consumo el crecimiento sostenido del salario real en el sector formal, la resiliencia del crédito al consumo (que se benefició de una menor tasa de referencia del Banxico) y la expansión de programas sociales (en el 2025 se sumaron programas de pensiones a mujeres de más de 60 años y becas a estudiantes de educación básica).

En contrapunto, afectaron la marcada desaceleración de la creación de empleo formal, así como la caída del flujo de remesas.