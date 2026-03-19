El IMSS rompe la barrera de los 400,000 trabajadores independientes afiliados

El esquema de seguridad social para los trabajadores independientes en México ha dejado de ser una prueba piloto para convertirse en una columna vertebral de la formalidad laboral. Al cierre de marzo de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó un total de 401,739 personas inscritas bajo esta modalidad.

Esta cifra cobra relevancia al contrastarla con los datos de febrero, cuando el padrón registraba 394,187 asegurados. En tan solo un mes, el IMSS logró sumar a 7,552 nuevos cotizantes, lo que se traduce en un crecimiento mensual del 1.91 por ciento.

Este dinamismo no es fortuito; responde a un diseño normativo que permite a comerciantes, profesionistas y vendedores ambulantes optar por pagos mensuales, bimestrales, semestrales o incluso anuales, adaptándose a la intermitencia natural de sus ingresos.

La edad promedio de los inscritos se sitúa en los 55 años para las mujeres y 56 años para los hombres, un segmento que tradicionalmente veía lejana la posibilidad de una pensión o de servicios médicos especializados. De hecho, el reporte indica que ya existen 107,234 personas pensionadas bajo este esquema, específicamente por el ramo de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV).

En términos financieros, el IMSS ha logrado una recaudación que ya supera los 841 millones de pesos mensuales, el programa demuestra su sostenibilidad.

“El costo de aseguramiento, que ronda los 2,100 pesos mensuales para quienes cotizan sobre la base del salario mínimo, se ha posicionado como una inversión atractiva frente a los riesgos de salud y la falta de ahorro para el retiro”.

El director general del organismo, Zoé Robledo, destacó que este modelo de aseguramiento voluntario permite que sectores antes desprotegidos, como comerciantes, profesionistas, técnicos y vendedores ambulantes, accedan a los mismos beneficios que un trabajador asalariado.

Dentro de este universo de nuevos asegurados, destaca la participación de 19,502 mexicanos que laboran en el extranjero, quienes ahora pueden realizar su registro de forma digital y efectuar sus pagos mediante la plataforma Finabien.

La flexibilidad del sistema ha permitido que incluso personas que anteriormente cotizaron en México logren obtener una pensión; a la fecha, 2,337 connacionales en el exterior han alcanzado este beneficio gracias a la recuperación de sus semanas cotizadas.