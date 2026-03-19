El Banco de Inglaterra mantiene por unanimidad su tasa sin cambios ante los riesgos de la guerra

Los nueve miembros del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra votaron por unanimidad mantener sin cambios los tipos de ⁠interés ante los riesgos de inflación derivados de la guerra en Oriente Medio, y algunos plantearon la posibilidad de subirlos.

El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra votó por 9 a 0 a favor de mantener el tipo de interés oficial en el 3.75%, informó este jueves el banco central.

Los economistas encuestados ⁠por Reuters esperaban en su mayoría una votación de ⁠7 a 2 a favor de una decisión de "mantener".

El Comité señaló que la inflación podría alcanzar hasta un 3.5% en los dos próximos trimestres, según las previsiones del personal del Banco de Inglaterra, y que estaba atento al riesgo de que las expectativas de una mayor inflación se arraigaran en la economía.

También reconoció los riesgos de una desaceleración económica que podría amortiguar las presiones inflacionistas, pero afirmó que el mayor riesgo era el de una mayor inflación.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, señaló que los precios de la gasolina ya eran más altos y que las facturas de energía de los hogares subirían a lo largo del año si el conflicto se prolongaba.

"Hemos mantenido los tipos de interés en el 3.75% mientras evaluamos cómo se desarrollan los acontecimientos", afirmó en un comunicado. "Pase lo que pase, nuestra labor es asegurarnos de que la inflación vuelva a su objetivo del 2 por ciento".

Diferencias en el comité sobre las perspectivas de las tasas

Otros miembros del Comité se mostraron más explícitos sobre la posibilidad de que fuera necesario subir los tipos de interés, una posibilidad que los inversores ya han descontado tras el inicio de la guerra.

Catherine Mann afirmó que, en su opinión, el Banco de Inglaterra debería plantearse una pausa más prolongada en los tipos "o incluso una subida en algún momento" para evitar que la inflación se estanque en niveles demasiado altos.

El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, que votó en contra de las últimas bajadas de tipos del Banco de Inglaterra, afirmó que estaba "dispuesto a actuar" si la crisis de los precios de la energía aumentaba el riesgo de presiones inflacionistas a largo plazo.

Sin embargo, Alan Taylor, uno de los defensores más activos de las bajadas de tipos, señaló que la decisión del Banco de Inglaterra de mantener los tipos no debería considerarse un punto de inflexión.

"Dada la enorme incertidumbre en torno a los precios de la energía, actualmente veo un listón muy alto para subir los tipos", afirmó Taylor.

El Comité señaló que podría disponer de más información para su ⁠próxima reunión, a finales de abril, lo que le permitiría evaluar mejor la situación.

"Existía un ⁠abanico de posibilidades sobre cómo la política monetaria podría tener que ⁠responder a los diferentes acontecimientos y riesgos", afirmó.

El Banco de Inglaterra ha recortado los costes de financiación más lentamente que el Banco Central Europeo desde 2024 debido a su preocupación ⁠por las presiones inflacionistas persistentemente más fuertes en Reino Unido.

Justo cuando parecía que la inflación británica iba a bajar hasta el objetivo del 2% del Banco de Inglaterra y mantenerse ahí, el repunte de los precios del petróleo y el gas amenaza con volver a impulsarla al alza, posiblemente hasta el 4-5%, según las previsiones de los analistas basadas en los precios recientes de la energía.

Eso seguiría estando muy por debajo del máximo del 11.1% registrado en 2022 tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, que provocó un repunte mucho mayor de los precios de la energía.

El mes pasado, los inversores apostaban por que el BoE recortaría los tipos dos veces este año. Pero este jueves, tras conocerse nuevas noticias sobre daños en las infraestructuras energéticas ⁠de Qatar, ya descontaban plenamente una subida de tipos este año y también una posible segunda subida.

La mayoría de los economistas consideran que, dada la frágil situación de la economía británica, es más probable que el Banco de Inglaterra haga una pausa de varios meses en su racha de recortes de tipos que dar un giro de 180 grados hacia las subidas.