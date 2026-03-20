Demanda externa remolcó el crecimiento del PIB del 2025; la interna mejoró al cierre del año

El magro crecimiento de 0.6% que tuvo el Producto Interno de México (PIB) durante el 2025 fue impulsado por la demanda externa, con todo y la política proteccionista que aplicó Estados Unidos que, sin embargo, terminó dándole ventajas arancelarias a México.

El año pasado las exportaciones de bienes y servicios de la economía mexicana creció 7%, mientras que las importaciones crecieron solo 3.1%, lo que se reflejó en una reducción de 20.1% del déficit comercial del país, de acuerdo con el más reciente reporte de los indicadores de la Oferta y Demanda Global Trimestral (ODGT) y el Indicador Trimestral del Ahorro Bruto, dado a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

La demanda externa fue, así, el componente más dinámico de la demanda agregada del país. Al haber crecido más que las importaciones del país, el déficit comercial del país se redujo en 20%, por lo que pasó de restar a sumar al crecimiento económico (en el 2024 el déficit había crecido 1.8 por ciento).

El resto de sus componentes de la demanda agregada se comportó así: el consumo privado creció 1.1% (vs. 2.6% en el 2024) y el gasto de gobierno, lo hizo 1.3% (vs. 3.7% en el 2024); en tanto, la formación bruta de capital fijo (inversión fija) fue el lastre, al registrar un descenso de 6.3% (vs. +3.5% en el 2024).

Producto de estas dinámicas, la demanda y la oferta agregadas crecieron 1.4%, lo que significó una desaceleración desde el avance de 1.9% del 2024 y la menor expansión en años de crecimiento desde el 2002 (+0.6 por ciento).

En lo que va del siglo, la demanda y oferta agregadas ha experimentado caídas en el 2001 (-0.4%), en el 2009 (-8.8%), en el 2019 (-0.6%) y en el 2020 (-9.4 por ciento).

En este contexto, el PIB de México –que forma parte de la oferta agregada junto con las importaciones– creció 0.6% en el 2025, lo que implicó una desaceleración respecto del avance de 1.4% que se observó en el 2024.

Dadas las trayectorias de crecimiento, el aporte al crecimiento en puntos porcentuales (pp) de cada componente del PIB fue el siguiente (en orden descendente):

Exportaciones netas (exportaciones, menos importaciones): 1.3 pp

Consumo privado: 0.8 pp

Gasto gubernamental: 0.1 pp

Variación de existencias: -0.01 pp

Discrepancia estadística: -0.1 pp

Formación bruta de capital fijo: -1.5 pp

Cierre del 2025

A pesar de que la demanda externa remolcó el crecimiento económico en el promedio del 2025, durante el último trimestre del año la demanda interna recuperó terreno e impulsó la expansión del PIB.

En comparación con el tercer trimestre del 2025 el consumo privado creció 1.0%, mientras que el consumo de gobierno subió 0.8% y la inversión fija, lo hizo 0.7 por ciento.

En tanto, las exportaciones crecieron 1.1%, pero las importaciones lo hicieron 5.1%, lo que implica que durante último cuarto del año volvió a crecer el déficit comercial del país y restó al cómputo de crecimiento del PIB.